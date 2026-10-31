Lejkersi ponovo prodati!

Los Anđeles Lejkersi bi nakon samo godinu dana mogli da dobiju novog vlasnika, potvrdio je ESPN.

Prema navodima ove američke medijske kuće, vlasnik slavne NBA franšize iz Kalifornije Mark Volter i vlasnik kompanije „Trajv kapital“ Džošua Kušner postigli su dogovor o prodaji Lejkersa za 12,5 milijardi dolara.

Dvojica investitora sastala su se u četvrtak u Volterovom domu na Floridi kako bi finalizovali dogovor. Preostalo je još da se obavi formalna primopredaja franšize i potpiše sva neophodna dokumentacija.

Nakon toga, NBA će dati konačnu riječ i odobriti sporazum. Za to će biti potrebno još vremena, ali je, prema navodima ESPN-a, posao praktično završen.

Lejkersi bi tako dobili drugog vlasnika za samo godinu dana. Podsjećamo, Volter je u oktobru prošle godine kupio franšizu od višedecenijskih vlasnika kluba, porodice Bas.

Izvori bliski pregovorima naveli su da je Kušner uvjerio Voltera da je obezbijedio sva sredstva neophodna za realizaciju kupovine. Kušner i bivši izvršni direktor kompanije „Dizni“ Bob Ajger pregovarali su sa Volterom tokom proteklih nekoliko mjeseci i radili na detaljima transakcije.

Džošua Kušner je mlađi brat Džareda Kušnera, koji je oženjen Ivankom Tramp, kćerkom predsjednika SAD Donalda Trampa. Džared je bio jedan od najbližih Trampovih saradnika i savjetnik u Bijeloj kući tokom njegovog prvog predsjedničkog mandata.

Zanimljivo je da se Džošua politički razlikuje od svog brata. Nije podržavao Trampa na izborima, a 2017. godine učestvovao je na Ženskom maršu u Vašingtonu, protestu protiv Trampove politike.

Džošua Kušner je uspješan investitor i preduzetnik, osnivač investicione kompanije „Trajv kapital“ i suosnivač zdravstvene kompanije „Oskar helt“.

(B92)