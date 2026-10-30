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Partizan poražen od Žalgirisa, Penjaroja poručio: "Srećan sam i ponosan na svoje momke"

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30.10.2026 21:30

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Ђоан Пењароја, тренер Партизана
Foto: Tanjug / AP / RADE PRELIĆ

Košarkaši Partizana nisu uspjeli da dođu do pobjede ove večeri u Kaunasu protiv ekipe Žalgirisa, pošto su poslije neizvjesne završnice ipak poraženi od litvanske ekipe rezultatom 87:80.

Partizan je gubio tokom gotovo čitavog toka utakmice, na kraju je mogao da priđe i na samo poen zaostatka, ali je Itan Tompson promašio ključnu trojku, poslije čega je sve krenulo nizbrdo.

Košarka, lopta

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Trener Partizana, Đoan Penjaroja, odmah poslije meča morao je da stane pred kamere Evrolige i da svoj komentar ove utakmice. Nije mogao biti zadovoljan.

„Na kraju, ponosan sam na svoju ekipu. Nije lako takmičiti se svih 40 minuta i doći u situaciju da pobijedite utakmicu, ali smo jako loše šutirali za tri poena. Nije lako nastaviti i boriti se sa takvim stvarima. Nadam se da ćemo popraviti naš procenat šuta za tri poena. Nekoliko početnih minuta u prvoj i trećoj četvrtini bilo je loše, ali, kažem, srećan sam i ponosan na svoje momke“, rekao je Penjaroja.

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KK Partizan

Đoan Penjaroja

Evroliga

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