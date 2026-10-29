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Zvezda razbila Bajern u Beogradu

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29.10.2026 21:57

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Звезда разбила Бајерн у Београду
Foto: Pexels

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Bajern u devetom kolu Evrolige na svom terenu rezultatom 103:73.

Zvezda je ostvarila šestu pobjedu u dosadašnjem toku takmičenja, drugu u duplom ovonedjeljnom kolu.

Crveno-bijeli su pitanje pobjednika praktično riješili u drugoj četvrtini, kada su stekli dvocifrenu prednost, a do kraja utakmice potpuno nadigrali njemačkog predstavnika i stigli do šeste pobede u sezoni, uz tri poraza.

Crveno-bijeli su meč završili sa 15 pogođenih trojki iz 34 pokušaja (44 odsto), dok su za dva poena šutirali 24/39 (62 odsto). Sa linije slobodnih bacanja imali su učinak 10/13 (77 odsto), a ukupna uspješnost šuta iz igre iznosila je 53 odsto.

Zvezda je imala 29 asistencija, naspram 18 Bajerna, kao i prednost u skokovima (38:36). Crveno-bijeli su izgubili samo sedam lopti, dok su gosti napravili 13 grešaka, a domaći su zabilježili i devet ukradenih lopti i sedam blokada.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Čima Moneke sa 15 poena, pet skokova i pet asistencija, dok su Kris Koloko, Dejan Davidovac, Džordan Nvora i Tajson Karter postigli po 12 poena. Koloko je uz to zabilježio pet blokada, a Nik Vajler-Beb devet asistencija.

U ekipi Bajerna najviše su se istakli Majls Noris sa 14 poena, Dvejn Vašington sa 16 i Vladimir Lučić sa 12 poena.

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KK Crvena zvezda

Evroliga

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