Novi poraz Partizana: Crno-bijeli pali u Litvaniji

Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Partizana poraženi su od Žalgirisa rezultatom 87:80 (27:21, 17:19, 25:17, 18:23 ) u devetom kolu Evrolige.
Poraz od Žalgirisa je peti Partizanov poraz u Evroligi ove sezone.
Najbolji pojedinac bio je Tanasković sa 19 poena, pet skokova i jednom asistencijom, a dvocifreni su bili i Tompson sa 15 poena, šest skokova i četiri asistencije kao i Vildosa sa 14 poena, tri skoka i dvije asistencije.
Ponovo je kao protiv Asvela daleko od svoje najbolje forme bio Karlik koji je meč završio sa sedam poena, pet skokova i sedam asistencija.
U timu Žalgirisa istakao se Valenčijunas sa 16 poena i osam skokova, a poen više imao je Edvards.
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