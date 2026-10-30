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Novi poraz Partizana: Crno-bijeli pali u Litvaniji

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30.10.2026 21:15

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Нови пораз Партизана: Црно-бијели пали у Литванији
Foto: Pexels

Košarkaši Partizana poraženi su od Žalgirisa rezultatom 87:80 (27:21, 17:19, 25:17, 18:23 ) u devetom kolu Evrolige.

Poraz od Žalgirisa je peti Partizanov poraz u Evroligi ove sezone.

Najbolji pojedinac bio je Tanasković sa 19 poena, pet skokova i jednom asistencijom, a dvocifreni su bili i Tompson sa 15 poena, šest skokova i četiri asistencije kao i Vildosa sa 14 poena, tri skoka i dvije asistencije.

Ponovo je kao protiv Asvela daleko od svoje najbolje forme bio Karlik koji je meč završio sa sedam poena, pet skokova i sedam asistencija.

U timu Žalgirisa istakao se Valenčijunas sa 16 poena i osam skokova, a poen više imao je Edvards.

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KK Partizan

Evroliga

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