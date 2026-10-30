Igokea razbila Cibonu u Zagrebu

Košarkaši Igokee pobijedili su na gostujućem terenu u Zagrebu Cibonu rezultatom 89:69 (22:19, 19:14, 26:18, 22:18), u utakmici šestog kola Grupe A prve faze ABA lige, i prekinuli niz od tri uzastopna poraza u tom regionalnom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Igokee bio je srpski bek Lazar Stefanović sa 16 poena, uz pet skokova. Njegov sunarodnik Petar Kovačević dodao je 15 poena i pet skokova, Roman Pen upisao je 13 poena, dok je Haris Delalić postigao 12 poena.

U ekipi Cibone najefikasniji je bio Riki Mekgil sa 12 poena, uz sedam asistencija. Roko Badžim dodao je 11 poena, dok su Lovro Mazalin i Vinsent Mičel postigli po 10 poena.

Igokea je peta na tabeli Grupe A sa dvije pobjede i tri poraza, dok Cibona zauzima pretposljednje, deveto mjesto sa skorom 1/4.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu – Igokea u Novom Mestu protiv Krke, a Cibona u Širokom Brijegu protiv Širokog.