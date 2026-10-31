Partizan dobio odlične vijesti pred meč protiv Kluža

Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković vraća se na teren u utakmici protiv Kluža, saopštio je danas klub.

Partizan će u ponedeljak u 13 časova dočekati Kluž u Hali sportova na Novom Beogradu, a Marinković konkuriše za sastav devet mjeseci poslije povrede i operacije Ahilove tetive.

- Kapiten Partizana Vanja Marinković se u potpunosti priključio trenažnom procesu i na raspolaganju je treneru Penjaroji od naredne utakmice protiv Kluža - stoji u klupskoj objavi.

Dodaje se da je poslije kontrolnih pregleda ustanovljeno je da će Derek Vilis biti u stanju da se priključi timu tokom druge nedjelje novembra.

- Tonje Džekiri je u procesu oporavka i njegova situacija se prati. U skladu sa reakcijom tijela na određenu terapiju, centar crno-bijelih će podizati intenzitet rada na treninzima. Okvirna procjena vremena do potpunog oporavka je oko dvije nedjelje - zaključuju iz Partizana.