Potez o kojem priča cijela NBA: Stef Kari "uništio" Luku Dončića

Deset utakmica odigrano je prethodne noći u NBA ligi, srpski akteri pobijedili su u dvije od četiri, a jedan od derbija odigran je u San Francisku, gdje je Golden Stejt vezao i treću pobjedu, savladavši Los Anđeles Lejkerse rezultatom 112:95.

Stef Kari igra kao da ima 28, a ne 38 godina, i u direktnom okršaju sa sjajnim Lukom Dončićem pokazao je zbog čega još uvijek i ne razmatra odlazak u penziju. Duel je završio sa 31 poenom, četiri skoka i šest asistencija, ali i potezom o kojem se priča širom Sjedinjenih Američkih Država.

STEPH CURRY, ARE YOU SERIOUS??? 😱 https://t.co/0XSBhsnHpy — NBA (@NBA) October 31, 2026

U svom stilu je Kari driblao loptu sredinom treće dionice, a onda fenomenalnim krosoverom bacio Luku Dončića na parket, a zatim pogodio trojku. U tim trenucima Voriorsi su bili u lošem položaju.

Treba imati u vidu da su Lejkersi na kraju prve četvrtine vodili 38:15, te da je već do poluvremena razlika istopljena, pa se na pauzu otišlo pri rezultatu 53:53.

Slab početak drugog poluvremena donio je prednost od devet poena Lejkersima, koji su poslije Karijevog poteza pali, a potom veoma ubjedljivo izgubili.

Luka Dončić bio je najbolji kod gostiju sa 37 poena, sedam skokova i pet asistencija. Na obje strane po 21 poen postigli su Brendin Podzijemski i Ostin Rivs.

Osim pobjeda Nikole Jokića i Nikole Jovića, poraz je, baš kao i Bogdan Bogdanović, upisao i Darko Rajaković sa svojim Toronto Reptorsima. Orlando Medžik je u Kanadi slavio rezultatom 121:114, na krilima Dezmonda Bejna (28 poena i šest asistencija) i Franca Vagnera (26 poena, pet skokova i 11 asistencija). Skoti Barns je za Reptorse ubacio 41 poen!

(Telegraf)