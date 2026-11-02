Nestvarni Dončić ubacio 45 poena u pobjedi Lejkersa nad Torontom

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su Toronto rezultatom 131:125, a ekipu iz Kalifornije do pobjede nad timom srpskog trenera Darka Rajakovića predvodio je fenomenalni Luka Dončić.

Slovenački reprezentativac utakmicu je završio sa 45 poena, 15 skokova, šest asistencija i pet ukradenih lopti za 35 minuta provedenih na parketu.

Dončić je pogodio 12 od 23 šuta iz igre, uključujući osam trojki, nastavivši tako sjajan niz na početku nove sezone.

Na ovom meču ispisao je i istoriju, postavši prvi igrač u modernoj eri vođenja statistike koji je u jednom poluvremenu zabilježio najmanje pet ukradenih lopti, pet pogođenih trojki i pet skokova.

Lejkersi su tokom utakmice imali prednost od 26 poena, ali su rezervni igrači Toronta u posljednjoj četvrtini uspjeli da smanje zaostatak na samo pet poena.

Reptorsi su u tom periodu zaigrali znatno bolje i postigli čak 43 poena, ali je trener Lejkersa Džej-Džej Redik u finišu na teren vratio startere i osigurao pobjedu svog tima.

Pored Dončića, u redovima Lejkersa istakao se Ostin Rivs sa 19 poena, dok je Voker Kesler upisao 16 poena i 15 skokova.

Toronto je nastupio oslabljen, a najzapaženiji u poraženom timu bio je Skoti Barns sa 29 poena. Ar-Džej Baret dodao je 22 poena i 10 skokova, dok je Džejmison Batl postigao 20 poena.

Ekipa koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković bila je oslabljena izostankom povrijeđenih Jakoba Peltla i Kavaja Lenarda.

Lejkersi sada imaju učinak od pet pobjeda i dva poraza i nalaze se na četvrtom mjestu Zapadne konferencije, dok je Toronto peti na Istoku sa skorom 3-3.

Bruklin pobijedio Indijanu, Boston bolji od Orlanda

Košarkaši Bruklina savladali su Indijanu rezultatom 98:90, čime je španski trener Đordi Fernandez upisao prvu pobjedu u sezoni. Mladi francuski košarkaš Nolan Traore postigao je 16 poena za pobjednički tim.

„Dobro smo kretali loptu, pokušavali da svaki put pronađemo najbolji šut, a bili smo i konstantni u odbrani“, rekao je Traore.

Boston je na gostovanju bio bolji od Orlanda rezultatom 108:97, uz 12 poena Luke Garze. U ekipi Orlanda istakao se Tristan da Silva sa 23 poena i 10 skokova.

U derbiju Kalifornije Golden Stejt je na domaćem terenu savladao Los Anđeles Kliperse rezultatom 124:112. Najzaslužniji za pobjedu bio je Jaksel Lendeborg sa 37 poena i šest pogođenih trojki.

(RTS)