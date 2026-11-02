Košarkaši Igokee poraženi od Zenita

Markus Hauard je junak domaćih, na krilima sjajnog strijelca i nekadašnjeg igrača Baskonije ruska ekipa odolila je svim napadima Igosa koji su se, do završnice, sjajno držali u Sankt Peterburgu.

Hauard je postigao 30 poena na svom debiju za Zenit i pokazao da će im biti veliko pojačanje u nastavku sezone. Ključ pobjede za Ruse bile su sjajna prva i posljednja četvrtina, koje su dobili dvocifrenom razlikom.

Sjajan u redovima Igokee bio je Đorđe Topolović koji je postigao 15 poena, dvocifreni su bili i Lazar Stefanović sa 11 i Nikola Manojlović i Džoel Armotrejding sa po 10 poena. Igosi su sada na omjeru 1/1 u Vinlajn Basket kupu. Naredni izazov u ovom takmičenju je gostovanje CSKA-a u Moskvi 17. novembra.