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Vinlajn Basket kup: Igokea večeras gostuje Zenitu

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02.11.2026 15:17

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Лопта на терену КК Игокеа
Foto: ATV

Pred košarkašima Igokee od 17 časova i 30 minuta je gostovanje Zenitu u okviru drugog kola grupe A Vinlajn Basket kupa.

Tim Nenada Stefanovića takmičenje je otvorio pobjedom protiv Parme iz Perma i u dobrom raspoloženju doputovao je u Sankt Peterburg.

Igokea je u usponu forme, prije puta u Rusiju ostvarena je i ubjedljiva pobjeda protiv Cibone u ABA ligi.

"Očekuje nas jedna izuzetno teška utakmica sa ekipom Zenita, koja je u odnosu na VTB Superkup dopunila svoj roster tamo gdje su smatrali da je neophodno. Sa dolascima, naročito, Markusa Hauarda definitivno su dobili obrise evroligaškog tima. Naše ambicije su poznate, želimo da idemo na fajnal-for tako da ćemo učiniti sve što je neophodno da imamo svoju šansu da pobijedimo utakmicu", rekao je trener Igokee Nenad Stefanović pred utakmicu.

Igosi su u VTB Superkupu pobijedili Zenit rezultatom 83:79 u borbi za peto mjesto, a eventualnim trijumfom večeras napravili bi veliki korak ka plasmanu na završnicu Vinlajn Basket kupa.

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KK Igokea

košarka

utakmica

Vinlajn Basket kup

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