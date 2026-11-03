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Okršaj Jokića i Avdije u Denveru: „Džoker“ blizu tripl-dabla, Izraelac predvodio Portland do pobjede

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03.11.2026 07:02

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Центар Денвер нагетса Никола Јокић (у средини) долази до ничије лопте, док га у томе покушавају спријечити бек Портланд трејлблејзерса Скут Хендерсон (лијево) и центар Роберт Вилијамс Трећи, током другог полувремена НБА утакмице одигране у понедјељак, 2. новембра 2026. године, у Денверу.
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Srpski košarkaš Nikola Jokić upisao je 26 poena, devet skokova i osam asistencija u porazu Denver nagetsa od Portland trejlblejzersa rezultatom 118:110.

Divizijski derbi pripao je zahuktalom Portlandu, koji je ostao neporažen na gostovanjima na početku sezone.

Igra Denvera slabila je kako je utakmica odmicala. Najbolji period Nagetsi su imali u drugoj četvrtini, kada su stigli do maksimalnih 14 poena prednosti (48:34).

Uslijedio je pad u igri domaćih, što je Portland iskoristio da brzo smanji zaostatak. Denver je uspijevao da zadrži rezultatsku prednost do početka posljednje četvrtine, iako su gosti već u trećem periodu uhvatili zalet.

Blejzersi su snažno završili susret, dobivši posljednju četvrtinu rezultatom 33:23.

Deni Avdija bio je najefikasniji pojedinac Portlanda sa 28 poena, dok je Demijan Lilard dodao 20. Džru Holidej i Donovan Klingan upisali su dabl-dabl učinke sa po 17 poena. Holidej je imao i 10 asistencija, a Klingan 18 skokova.

Džamal Marej bio je najefikasniji u redovima Denvera sa 35 poena, šest asistencija i pet skokova. Nikola Jokić je utakmicu završio sa 26 poena, devet skokova, osam asistencija i četiri ukradene lopte. Jedini preostali dvocifreni strijelac Denvera bio je Kristijan Braun sa 14 poena.

Portland nastavlja odličan start sezone i sa pet pobjeda nalazi se među tri ekipe Zapadne konferencije koje imaju samo jedan poraz. Denver je sada na omjeru od tri pobjede i tri poraza.

Nagetsi ostaju na domaćem terenu, gdje će dočekati Toronto reptorse.

(RTS)

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Nikola Jokić

košarka

Denver Nagets

utakmica

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