NBA kakvu poznajemo mogla bi uskoro da ode u istoriju

U najjačoj košarkaškoj ligi svijeta sve glasnije se govori o promjeni koja bi mogla da iznenadi navijače širom planete – utakmice bi mogle da budu skraćene sa 48 na 40 minuta!

Kako prenosi američki novinar Kris Maniks iz „Sports ilustrejteda“ (Sports Illustrated), komesaru Adamu Silveru dopada se ideja o četiri četvrtine od po deset minuta, po uzoru na evropsku košarku.

O ovoj temi ponovo se govori u trenutku kada NBA ima sve više problema sa povredama i odsustvima najvećih zvijezda. Navijači plaćaju skupe ulaznice kako bi gledali najbolje košarkaše svijeta, a nerijetko se dešava da upravo oni ne budu na parketu.

„Prema onome što sam čuo, Adamu Silveru se dopada ideja o utakmicama od 40 minuta. On košarku posmatra globalno“, otkrio je Maniks tokom gostovanja u emisiji „Open flor“ (Open Floor), koju vodi zajedno sa Rejčel Nikols.

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Ideja nije potpuno nova. Silver je još u januaru 2025. godine javno govorio da podržava mogućnost uvođenja četiri četvrtine od po deset minuta.

Gostujući u emisiji Dena Patrika, prvi čovjek NBA lige objasnio je da je američko takmičenje praktično jedino veliko košarkaško prvenstvo koje se igra 48 minuta.

„Ljubitelj sam četiri četvrtine od po deset minuta“, poručio je tada Silver, uz obrazloženje da bi utakmice u trajanju od oko dva sata bile prilagođenije savremenim televizijskim navikama publike.

Pored toga, takav sistem približio bi NBA pravilima koja se primjenjuju na Olimpijskim igrama, u Evroligi i ostalim FIBA takmičenjima.

Ipak, nije sve tako jednostavno. Promjena bi mogla da utiče na istorijske statističke rekorde, prosjeke igrača, televizijske prenose i čitavu ekonomiju takmičenja.

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Iako Maniks prenosi da je Silver naklonjen ovoj ideji, sam američki novinar nije uvjeren da bi ona donijela očekivane rezultate.

Njegov najveći problem je finansijska strana čitave priče, ali i pitanje da li bi skraćivanje utakmica zaista smanjilo opterećenje najvećih zvijezda.

„Ne vidim kako je to finansijski izvodljivo. Takođe, ne mislim da bi to uticalo na minutažu najvećih zvijezda. Igrači sa klupe bili bi sve više potisnuti u drugi plan“, smatra Maniks.

Prema njegovom mišljenju, treneri bi i dalje najviše vjerovali najboljim igračima, dok bi košarkaši sa kraja rotacije mogli da izgube još više prostora za igru. Umjesto širih rotacija, klubovi bi možda počeli da se oslanjaju na manji broj igrača.

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Razlog zbog kojeg se o ovoj temi ponovo govori jesu i brojni problemi sa povredama na početku sezone 2026/27.

Oklahoma Siti je ostao bez Džejlena Vilijamsa i Četa Holmgrena, dok je Minesota na duži period izgubila Entonija Edvardsa. Takvi izostanci ponovo su otvorili pitanje kako NBA može da zaštiti svoje najveće zvijezde i istovremeno navijačima garantuje da će ih gledati na parketu.

Maniks smatra da liga mora da reaguje, jer je NBA u velikoj mjeri zasnovana upravo na svojim najvećim imenima.

„Ljudi plaćaju ulaznice da gledaju zvijezde. Ovo je liga koja se više od ostalih oslanja na njih i činjenica da ih nema na terenu predstavlja veliki problem za NBA“, poručio je američki novinar.

Zanimljivo je da se kao moguća alternativa pominjalo i smanjenje broja utakmica u regularnom dijelu sezone, ali Maniks ni to ne smatra realnim rješenjem.

Za sada nema zvanične odluke, niti je NBA pokrenula formalnu proceduru za promjenu trajanja utakmica. Ipak, činjenica da se o ovoj ideji ponovo govori na najvišem nivou pokazuje da bi budućnost najjače košarkaške lige mogla da donese ozbiljne novine.

(Kurir)