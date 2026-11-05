Bečki aerodrom dobio prijetnje za četiri leta, avion Viz era sletio

Komentari:0
Na bečki aerodrom stigle su prijetnje za četiri leta. Avion kompanije Viz er (Wizz Air) na letu Milano – Varšava zbog prijetnje je neplanirano sletio u Beč. Nakon pregleda nastavio je put, a sumnjivi predmeti nisu pronađeni.
Erbas A321 kompanije Viz er, koji je letio sa milanskog aerodroma Malpensa prema Varšavi, prije podne je morao da sleti na aerodrom Beč-Švehat. Kako je za austrijski javni servis ORF rekao portparol policije Stefan Lojdl, prijetnja za taj let stigla je elektronskom poštom u Poljskoj.
Nakon slijetanja avion je pregledan, ali sumnjivi predmeti nisu pronađeni, pa je letjelica nakon toga napustila aerodrom.
Bečki aerodrom je, prema Lojdlovim riječima, danas u 8.50 časova dobio elektronsku poruku sa, kako je naveo, apstraktnom prijetnjom za četiri leta. Policija je saopštila da su sprovedeni standardni bezbjednosni protokoli, ali detalje nije iznosila.
Finska avio-kompanija Finer (Finnair) saopštila je da je prijetnja bombom stigla i za njihov let iz Helsinkija za Beč, koji je obavila kompanija Džetajm (Jettime). Avion je sletio u Beč prema planu. Sa bečkog aerodroma naveli su da redovan saobraćaj nije poremećen.
Prijetnje bombom danas su stigle za više letova u Evropi. Avion Finera na letu Helsinki – Rim italijansko ratno vazduhoplovstvo otpratilo je do aerodroma Fjumičino.
Iz Bugarske je javljeno da su tri aviona zbog prijetnji neplanirano sletjela, a avion na letu Dablin – Rim sletio je u francusku vojnu bazu Evre (Évreux), saopštio je kabinet francuskog premijera.
(Kliks)
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu