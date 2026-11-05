Bečki aerodrom dobio prijetnje za četiri leta, avion Viz era sletio

Na bečki aerodrom stigle su prijetnje za četiri leta. Avion kompanije Viz er (Wizz Air) na letu Milano – Varšava zbog prijetnje je neplanirano sletio u Beč. Nakon pregleda nastavio je put, a sumnjivi predmeti nisu pronađeni.

Erbas A321 kompanije Viz er, koji je letio sa milanskog aerodroma Malpensa prema Varšavi, prije podne je morao da sleti na aerodrom Beč-Švehat. Kako je za austrijski javni servis ORF rekao portparol policije Stefan Lojdl, prijetnja za taj let stigla je elektronskom poštom u Poljskoj.

Nakon slijetanja avion je pregledan, ali sumnjivi predmeti nisu pronađeni, pa je letjelica nakon toga napustila aerodrom.

Prijetnje za četiri leta stigle elektronskom poštom

Bečki aerodrom je, prema Lojdlovim riječima, danas u 8.50 časova dobio elektronsku poruku sa, kako je naveo, apstraktnom prijetnjom za četiri leta. Policija je saopštila da su sprovedeni standardni bezbjednosni protokoli, ali detalje nije iznosila.

Finska avio-kompanija Finer (Finnair) saopštila je da je prijetnja bombom stigla i za njihov let iz Helsinkija za Beč, koji je obavila kompanija Džetajm (Jettime). Avion je sletio u Beč prema planu. Sa bečkog aerodroma naveli su da redovan saobraćaj nije poremećen.

Prijetnje širom Evrope

Prijetnje bombom danas su stigle za više letova u Evropi. Avion Finera na letu Helsinki – Rim italijansko ratno vazduhoplovstvo otpratilo je do aerodroma Fjumičino.

Iz Bugarske je javljeno da su tri aviona zbog prijetnji neplanirano sletjela, a avion na letu Dablin – Rim sletio je u francusku vojnu bazu Evre (Évreux), saopštio je kabinet francuskog premijera.

(Kliks)