Zemljotres magnitude pet stepeni po Rihterovoj skali registrovan je blizu obale Kalifornije, saopšteno je iz Američkog instituta za geološka istraživanja.

U saopštenju se navodi da se zemljotres dogodio na oko 110 kilometara zapadno od Petrolije u Sjevernoj Kaliforniji, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti, prenosi Srna.