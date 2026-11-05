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Zemljotres kod obale Kalifornije

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АТВ редакција
05.11.2026 13:32

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Zemljotres kod obale Kalifornije

Zemljotres magnitude pet stepeni po Rihterovoj skali registrovan je blizu obale Kalifornije, saopšteno je iz Američkog instituta za geološka istraživanja.

U saopštenju se navodi da se zemljotres dogodio na oko 110 kilometara zapadno od Petrolije u Sjevernoj Kaliforniji, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti, prenosi Srna.

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Tagovi :

Zemljotres

kalifornija

Amerika

epicentar zemljotresa

Rihterova skala

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