Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zemljotres magnitude pet stepeni po Rihterovoj skali registrovan je blizu obale Kalifornije, saopšteno je iz Američkog instituta za geološka istraživanja.
U saopštenju se navodi da se zemljotres dogodio na oko 110 kilometara zapadno od Petrolije u Sjevernoj Kaliforniji, na dubini od 10 kilometara.
Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu