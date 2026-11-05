Putnički avion tipa "erbas A320", koji je letio na relaciji Dablin-Rim, hitno je jutros preusmjeren i spušten u francusku vojnu vazduhoplovnu bazu Evre nakon dojave o postavljenoj bombi, zvanično je saopštio kabinet premijera Francuske Sebastijana Lekornija.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, premijerov kabinet u realnom vremenu i sa najvišim stepenom opreza prati razvoj situacije na terenu, piše "Dejli mejl".

Ova drama u vazduhu odigrala se samo nekoliko dana nakon što je nezapamćena serija anonimnih i lažnih dojava o bombama izazvala potpuni haos na evropskim aerodromima, zbog čega je na desetine aviona širom kontinenta moralo prinudno da sleti i da se izvrše vanredne bezbjednosne provjere.

Haos na evropskim aerodromima: Borbeni avioni pratili putničke letjelice

Podsjetimo, juče ujutru na meti sličnih prijetnji našlo se najmanje sedam letova. Pojedini su u panici preusmjereni na alternativne aerodrome gdje su ih dočekali kontradiverzioni timovi, dok je jedan avion kompanije "Rajaner" na liniji Dablin-Rim morao da leti pod oružanom pratnjom italijanskog borbenog aviona.

Čak dva aviona koja su morala vanredno da slete polijetela su sa aerodroma u Velikoj Britaniji.

Stručnjaci za uklanjanje eksplozivnih naprava na rimskom aerodromu "Fjumičino" satima su do detalja pretresali dva "Rajanerova" aviona - jedan pristigao iz Lisabona, a drugi iz Dablina - nakon što su aerodromske službe primile anonimne dojave o podmetnutom eksplozivu.

Panika je zahvatila gotovo čitav kontinent:

Hitrou - Varšava: Let iz Londona dobio je hitno upozorenje u vazduhu.

Mančester - Mursija: "Rajanerov" let ka jugu Španije alarmirao je španske bezbjednosne službe.

Kopenhagen - Varšava i Bergamo - Sofija: Obe letjelice su hitno prizemljene i evakuisane.

Dablin – Sofija: Avion "Rajanera" sa 185 putnika primio je prijetnju bombom neposredno pred slijetanje, nakon čega su letjelicu na pisti u Bugarskoj opkolili specijalci.

Samo dan ranije, u ponedjeljak, avion kompanije "Viz er" na relaciji London (Luton) - Bugarska primio je direktnu prijetnju terorističkim napadom, zbog čega je u vazduh podignut lovac koji ga je pod punom borbenom gotovošću pratio sve do bezbjednog prizemljenja.

Istraga o koordinisanim pretnjama koje danima parališu evropski avio-saobraćaj je u toku.