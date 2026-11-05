Logo

Huti ispostavili račun Saudijcima: Traže 51 milijardu dolara i zvanično priznanje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.11.2026 10:30

Komentari:

0
Хути испоставили рачун Саудијцима: Траже 51 милијарду долара и званично признање
Foto: Ansar Allah Media Office via AP

Jemenski Huti od Saudijske Arabije traže 51 milijardu dolara i zvanično priznanje kao vlasti u Jemenu kako bi okončali neprijateljstva, objavio je „Volstrit džurnal“, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima.

Prema pisanju američkog lista, Rijad je pitao Hute šta bi bilo potrebno za mir, a odgovor je bio 51 milijarda dolara. Huti tvrde da bi taj novac predstavljao odštetu za godine saudijskih vazdušnih udara i dugotrajnu blokadu.

Osim novca, traže da ih Saudijska Arabija zvanično prizna kao vlast u Jemenu. To bi kraljevstvu na južnoj granici ostavilo protivnika kojeg podržava Iran.

Razgovori su, prema pisanju „Volstrit džurnala“, uslijedili nakon napada Huta na saudijske tankere sa naftom u Crvenom moru i zauzimanja teritorije iznad strateškog moreuza Bab el Mandeb.

U Rijadu strahuju da bi prihvatanje zahtjeva moglo da ohrabri nove napade i nove finansijske zahtjeve.

Saudijski prestolonasljednik Muhamed bin Salman, piše list, nerado ulazi u pregovore prije nego što ostvari vojne uspjehe. S druge strane, strahuje da bi slanje većeg broja kopnenih trupa moglo da dovede do velikih gubitaka i nezadovoljstva u zemlji.

Saudijska Arabija od 2015. godine predvodi vojnu koaliciju koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena u ratu protiv Huta, koji kontrolišu glavni grad Sanu, prenosi Kliks.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Huti

Jemen

Saudijska Arabija

Crveno more

Bab el-Mandeb

tanker

Komentari (0)

Pročitajte više

"То је објава рата": Египат прискаче у помоћ Саудијској Арабији

Svijet

"To je objava rata": Egipat priskače u pomoć Saudijskoj Arabiji

1 sedm

0
У Јемену је због ескалације сукоба са Хутима од почетка августа расељено више од 130.000 људи, док су напади погодили и два аеродрома у Саудијској Арабији.

Svijet

Krvavi napad na aerodrom u Saudijskoj Arabiji: Jedna osoba ubijena, osam povrijeđenih

2 sedm

0
Присталице јеменских Хута узвикују пароле током протеста подршке тој групи и против оптужби Саудијске Арабије да су Хути гађали Меку, најсветије мјесто ислама, у Сани, Јемен, у петак, 18. септембра 2026. године.

Svijet

Huti ponovo gađali aerodrom u Rijadu

4 sedm

0
Хути тврде да су оборили саудијски дрон: Највише напада на танкере од почетка рата

Svijet

Huti tvrde da su oborili saudijski dron: Najviše napada na tankere od početka rata

4 sedm

0

Više iz rubrike

Маријус Борг Хојби, у центру, напушта катедралу у Ослу након сахране за норвешког краља Харалда V у Ослу, среда, 9. септембра 2026.

Svijet

Sin norveške princeze osuđen za silovanje: Sud poništio odluku o puštanju

2 h

0
Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.

Svijet

Dmitrijev na događaju u organizaciji Melanije Tramp

2 h

0
Састанак Г7 у Паризу умјесто у Марсеју

Svijet

Sastanak G7 u Parizu umjesto u Marseju

2 h

0
Очаравајући подводни призор делфина у њиховом природном станишту на Хавајима.

Svijet

Masovno nasukavanje delfina na Novom Zelandu: Spasioci pokušavaju spasiti preživjele

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima