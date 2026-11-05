Huti ispostavili račun Saudijcima: Traže 51 milijardu dolara i zvanično priznanje

Jemenski Huti od Saudijske Arabije traže 51 milijardu dolara i zvanično priznanje kao vlasti u Jemenu kako bi okončali neprijateljstva, objavio je „Volstrit džurnal“, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima.

Prema pisanju američkog lista, Rijad je pitao Hute šta bi bilo potrebno za mir, a odgovor je bio 51 milijarda dolara. Huti tvrde da bi taj novac predstavljao odštetu za godine saudijskih vazdušnih udara i dugotrajnu blokadu.

Osim novca, traže da ih Saudijska Arabija zvanično prizna kao vlast u Jemenu. To bi kraljevstvu na južnoj granici ostavilo protivnika kojeg podržava Iran.

Razgovori su, prema pisanju „Volstrit džurnala“, uslijedili nakon napada Huta na saudijske tankere sa naftom u Crvenom moru i zauzimanja teritorije iznad strateškog moreuza Bab el Mandeb.

U Rijadu strahuju da bi prihvatanje zahtjeva moglo da ohrabri nove napade i nove finansijske zahtjeve.

Saudijski prestolonasljednik Muhamed bin Salman, piše list, nerado ulazi u pregovore prije nego što ostvari vojne uspjehe. S druge strane, strahuje da bi slanje većeg broja kopnenih trupa moglo da dovede do velikih gubitaka i nezadovoljstva u zemlji.

Saudijska Arabija od 2015. godine predvodi vojnu koaliciju koja podržava međunarodno priznatu vladu Jemena u ratu protiv Huta, koji kontrolišu glavni grad Sanu, prenosi Kliks.