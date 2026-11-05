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Sastanak G7 u Parizu umjesto u Marseju

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05.11.2026 10:24

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Састанак Г7 у Паризу умјесто у Марсеју
Foto: Pixabay

Sastanak ministara spoljnih poslova Grupe sedam /G7/, koji je trebalo da bude održan 9. i 10. novembra u Marseju, premješten je u Pariz iz logističkih i operativnih razloga, navedeno je u obavještenju poslatom učesnicima u koje je Rojters imao uvid.

U obavještenju se navodi da premještanje sastanka u veoma kratkom roku zahtijeva osiguravanje dodatnih ljudskih resursa, opreme, bezbjednosti, smještaja i prevoza za delegacije.

Osim sastanka G7, u Parizu će biti održan i Pariski mirovni forum.

Iz francuskog Ministarstva spoljnih poslova još nisu odgovorili na zahtjev Rojtersa za komentar, prenosi Srna.

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Tagovi :

samit G7

Pariz

Francuska

saopštenje

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