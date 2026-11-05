Sastanak G7 u Parizu umjesto u Marseju

Sastanak ministara spoljnih poslova Grupe sedam /G7/, koji je trebalo da bude održan 9. i 10. novembra u Marseju, premješten je u Pariz iz logističkih i operativnih razloga, navedeno je u obavještenju poslatom učesnicima u koje je Rojters imao uvid.

U obavještenju se navodi da premještanje sastanka u veoma kratkom roku zahtijeva osiguravanje dodatnih ljudskih resursa, opreme, bezbjednosti, smještaja i prevoza za delegacije.

Osim sastanka G7, u Parizu će biti održan i Pariski mirovni forum.

Iz francuskog Ministarstva spoljnih poslova još nisu odgovorili na zahtjev Rojtersa za komentar, prenosi Srna.