Sastanak G7 u Parizu umjesto u Marseju

Autor:ATV redakcija
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Sastanak ministara spoljnih poslova Grupe sedam /G7/, koji je trebalo da bude održan 9. i 10. novembra u Marseju, premješten je u Pariz iz logističkih i operativnih razloga, navedeno je u obavještenju poslatom učesnicima u koje je Rojters imao uvid.
U obavještenju se navodi da premještanje sastanka u veoma kratkom roku zahtijeva osiguravanje dodatnih ljudskih resursa, opreme, bezbjednosti, smještaja i prevoza za delegacije.
Osim sastanka G7, u Parizu će biti održan i Pariski mirovni forum.
Iz francuskog Ministarstva spoljnih poslova još nisu odgovorili na zahtjev Rojtersa za komentar, prenosi Srna.
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