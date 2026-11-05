Masovno nasukavanje delfina na Novom Zelandu: Spasioci pokušavaju spasiti preživjele

Desetine delfina nasukane su na sjevernom ostrvu Novog Zelanda, a spasioci pokušavaju da preživjele vrate u more.

Informaciju je u četvrtak potvrdilo državno Ministarstvo zaštite životne sredine, piše Rojters .

Najmanje 20 delfina pronađeno je na obali Ngavi blizu rta Paliser, najjužnije tačke Sjevernog ostrva.

Spasilačka operacija

Ministarstvo je saopštilo da sarađuje sa lokalnim maorskim plemenom ivi i organizacijom „Projekat Džona“, specijalizovanom za spasavanje morskih sisara, kako bi do sada spasili dvije životinje.

Prema riječima lokalnih stanovnika, do 50 delfina je nasukano preko noći. Većina njih nije preživjela, a volonteri pokušavaju da održe preostale jedinke u životu tako što ih hidriraju kantama vode i peškirima.

„Scena je užasna. Oni koji su još živi jedva dišu“, rekao je Rob Barg, meštanin Ngavija.

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Organizacija Projekat Džona je na Fejsbuku objavila da su četiri delfina još uvijek živa. Pokušaće da ih vrate u okean kada dođe do plime.

Uzrok ostaje nepoznat

Nasukavanje je uobičajeno na Novom Zelandu i u susednoj Australiji, gdje velike populacije delfina žive u dubokom okeanu. Međutim, tačan razlog zašto se životinje nasukavaju ostaje nepoznat.