Masovno nasukavanje delfina na Novom Zelandu: Spasioci pokušavaju spasiti preživjele

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Desetine delfina nasukane su na sjevernom ostrvu Novog Zelanda, a spasioci pokušavaju da preživjele vrate u more.
Informaciju je u četvrtak potvrdilo državno Ministarstvo zaštite životne sredine, piše Rojters .
Najmanje 20 delfina pronađeno je na obali Ngavi blizu rta Paliser, najjužnije tačke Sjevernog ostrva.
Ministarstvo je saopštilo da sarađuje sa lokalnim maorskim plemenom ivi i organizacijom „Projekat Džona“, specijalizovanom za spasavanje morskih sisara, kako bi do sada spasili dvije životinje.
Prema riječima lokalnih stanovnika, do 50 delfina je nasukano preko noći. Većina njih nije preživjela, a volonteri pokušavaju da održe preostale jedinke u životu tako što ih hidriraju kantama vode i peškirima.
„Scena je užasna. Oni koji su još živi jedva dišu“, rekao je Rob Barg, meštanin Ngavija.
Svijet
Pakao na rajskom ostrvu: Ajkula iskasapila ženu dok je plivala sa delfinima
Organizacija Projekat Džona je na Fejsbuku objavila da su četiri delfina još uvijek živa. Pokušaće da ih vrate u okean kada dođe do plime.
Nasukavanje je uobičajeno na Novom Zelandu i u susednoj Australiji, gdje velike populacije delfina žive u dubokom okeanu. Međutim, tačan razlog zašto se životinje nasukavaju ostaje nepoznat.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zanimljivosti
3 mj0
Region
3 mj0
Nauka i tehnologija
4 mj0
Region
4 mj0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h1
Svijet
4 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu