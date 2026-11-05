FSB privela muškarca osumnjičenog za planiranje sabotaže na ruskoj željeznici

Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/ saopštila je da su njeni agenti priveli stanovnika Lenjingradske oblasti koji je planirao sabotažu željeznice i prikupljao podatke o zadacima Oružanih snaga Rusije u korist Kijeva.

U saopštenju se navodi da je operacija izvršena u Tosnenskom okrugu, te da je privedeno lice rođeno 1978. godine.

Prema podacima FSB-a, lice je angažovano preko "Telegrama" kao član terorističke organizacije zabranjene u Rusiji i radilo je pod patronažom ukrajinskih specijalnih službi, prenosi Srna.