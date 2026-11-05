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FSB privela muškarca osumnjičenog za planiranje sabotaže na ruskoj željeznici

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05.11.2026 09:18

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ФСБ привела мушкарца осумњиченог за планирање саботаже на руској жељезници

Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/ saopštila je da su njeni agenti priveli stanovnika Lenjingradske oblasti koji je planirao sabotažu željeznice i prikupljao podatke o zadacima Oružanih snaga Rusije u korist Kijeva.

U saopštenju se navodi da je operacija izvršena u Tosnenskom okrugu, te da je privedeno lice rođeno 1978. godine.

Prema podacima FSB-a, lice je angažovano preko "Telegrama" kao član terorističke organizacije zabranjene u Rusiji i radilo je pod patronažom ukrajinskih specijalnih službi, prenosi Srna.

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Napad

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