FSB privela muškarca osumnjičenog za planiranje sabotaže na ruskoj željeznici

Autor:ATV redakcija
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Ruska Federalna služba bezbjednosti /FSB/ saopštila je da su njeni agenti priveli stanovnika Lenjingradske oblasti koji je planirao sabotažu željeznice i prikupljao podatke o zadacima Oružanih snaga Rusije u korist Kijeva.
U saopštenju se navodi da je operacija izvršena u Tosnenskom okrugu, te da je privedeno lice rođeno 1978. godine.
Prema podacima FSB-a, lice je angažovano preko "Telegrama" kao član terorističke organizacije zabranjene u Rusiji i radilo je pod patronažom ukrajinskih specijalnih službi, prenosi Srna.
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