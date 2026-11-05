Na protestima koji su, uz generalni štrajk sindikata, za danas najavljeni u više gradova u Francuskoj, očekuje se između 500.000 i 700.000 demonstranata izvan pariskog regiona, pokazuje izvještaj francuske Teritorijalne obavještajne službe (DNRT).

Prema istom izvještaju, današnji dan klasifikovan je kao dan „visokog rizika“, prenosi televizija BFM.

U izvještaju se navodi da bi danas na protestima mogao da bude pređen „novi prag“ nasilja, posebno u centrima gradova. U utorak je mapa koju je objavio sindikat CGT pokazala da će danas biti održane 244 demonstracije širom Francuske.

France prepares for fresh nationwide protests as 700,000 people are expected to take to the streets Trade unions and student groups are protesting over rising living costs, public services and education conditions, following riots and looting across France on October 17. The government is deploying around 70,000 police officers to prevent a repeat of the unrest, as President Emmanuel Macron faces growing public frustration five months before the presidential election. Schools, railways and public transport are expected to face disruptions as teachers, energy workers and other public employees join the strike. — Jape Journal (@Japejournal) November 5, 2026

U generalnom štrajku i masovnim protestima u Francuskoj danas će učestvovati, kako je najavljeno, vodeći nacionalni sindikati iz javnog i privatnog sektora, kao i studenti i srednjoškolci.

Demonstranti i sindikati najavili su proteste zbog rasta troškova života, inflacije, budžetskih mjera i uslova u javnim službama i školstvu.

🔴 UPDATE Large protests are expected across France today as unions call for wage increases. Workers, civil servants, students and retirees are being urged to join, with 70,000 police officers and gendarmes deployed nationwide. https://t.co/fbR7pii2fi — DC_Global_News (@DC_Global_News) November 5, 2026

Zbog štrajka se očekuju poremećaji u željezničkom i avionskom saobraćaju, a nacionalna željeznička kompanija SNCF najavila je otkazivanje oko deset odsto brzih TŽV vozova, dok se u Parizu očekuju ozbiljni problemi u metrou.

Obustave rada najavili su i sindikati u energetskim kompanijama i rafinerijama, što bi moglo da utiče na snabdijevanje gorivom, prenosi Tanjug.