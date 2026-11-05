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Očekuje se totalni haos: 700.000 ljudi izlazi na ulice Francuske

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05.11.2026 08:52

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Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Na protestima koji su, uz generalni štrajk sindikata, za danas najavljeni u više gradova u Francuskoj, očekuje se između 500.000 i 700.000 demonstranata izvan pariskog regiona, pokazuje izvještaj francuske Teritorijalne obavještajne službe (DNRT).

Prema istom izvještaju, današnji dan klasifikovan je kao dan „visokog rizika“, prenosi televizija BFM.

U izvještaju se navodi da bi danas na protestima mogao da bude pređen „novi prag“ nasilja, posebno u centrima gradova. U utorak je mapa koju je objavio sindikat CGT pokazala da će danas biti održane 244 demonstracije širom Francuske.

U generalnom štrajku i masovnim protestima u Francuskoj danas će učestvovati, kako je najavljeno, vodeći nacionalni sindikati iz javnog i privatnog sektora, kao i studenti i srednjoškolci.

Demonstranti i sindikati najavili su proteste zbog rasta troškova života, inflacije, budžetskih mjera i uslova u javnim službama i školstvu.

Zbog štrajka se očekuju poremećaji u željezničkom i avionskom saobraćaju, a nacionalna željeznička kompanija SNCF najavila je otkazivanje oko deset odsto brzih TŽV vozova, dok se u Parizu očekuju ozbiljni problemi u metrou.

Obustave rada najavili su i sindikati u energetskim kompanijama i rafinerijama, što bi moglo da utiče na snabdijevanje gorivom, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Francuska

protesti u Francuskoj

Protesti

Pariz

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