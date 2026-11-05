Sin norveške princeze osuđen za silovanje: Sud poništio odluku o puštanju

Autor:ATV redakcija
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Marijus Borg Hojbi, najstariji sin norveške kraljice Mete-Marit, ostaće u pritvoru, odlučio je danas apelacioni sud, javila je novinska agencija NTB.
Hojbi je ranije ove godine osuđen na četiri godine zatvora zbog raznih krivičnih djela, uključujući dva slučaja silovanja.
On se žalio na presudu, a postupak žalbe trebalo bi da počne u februaru kako bi se ponovo ispitale optužbe za silovanje i nasilje u porodici protiv njegove bivše djevojke. Pritvor dvadesetdevetogodišnjaka je do sada produžavan u periodima od po četiri nedjelje.
Sud u Oslu je u ponedjeljak donio odluku da pusti iz pritvora Hojbija, koji je do sada služio u kućnim uslovima sa elektronskom narukvicom, boraveći sa majkom i očuhom, kraljem Hokonom, na imanju Skaugum.
Njegov pravni tim je u ponedjeljak tvrdio da je pritvor za njega u ovom trenutku „nepodnošljiv“. Međutim, tužilaštvo je odmah uložilo žalbu na tu odluku, a Apelacioni sud ju je u srijedu poništio.
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„Voljeli bismo drugačiji ishod, ali prihvatamo odluku Apelacionog suda“, rekli su advokati dvadesetdevetogodišnjaka. „Sada ćemo detaljno proučiti obrazloženje suda i razgovarati o daljim koracima sa Hojbijem",prenosi Indeks.
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