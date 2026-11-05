Sin norveške princeze osuđen za silovanje: Sud poništio odluku o puštanju

Hojbi je ranije ove godine osuđen na četiri godine zatvora zbog raznih krivičnih djela, uključujući dva slučaja silovanja.

On se žalio na presudu, a postupak žalbe trebalo bi da počne u februaru kako bi se ponovo ispitale optužbe za silovanje i nasilje u porodici protiv njegove bivše djevojke. Pritvor dvadesetdevetogodišnjaka je do sada produžavan u periodima od po četiri nedjelje.

Žalba na odluku

Sud u Oslu je u ponedjeljak donio odluku da pusti iz pritvora Hojbija, koji je do sada služio u kućnim uslovima sa elektronskom narukvicom, boraveći sa majkom i očuhom, kraljem Hokonom, na imanju Skaugum.

Njegov pravni tim je u ponedjeljak tvrdio da je pritvor za njega u ovom trenutku „nepodnošljiv“. Međutim, tužilaštvo je odmah uložilo žalbu na tu odluku, a Apelacioni sud ju je u srijedu poništio.

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„Voljeli bismo drugačiji ishod, ali prihvatamo odluku Apelacionog suda“, rekli su advokati dvadesetdevetogodišnjaka. „Sada ćemo detaljno proučiti obrazloženje suda i razgovarati o daljim koracima sa Hojbijem",prenosi Indeks.