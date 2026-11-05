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Sin norveške princeze osuđen za silovanje: Sud poništio odluku o puštanju

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05.11.2026 10:28

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Маријус Борг Хојби, у центру, напушта катедралу у Ослу након сахране за норвешког краља Харалда V у Ослу, среда, 9. септембра 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber

Marijus Borg Hojbi, najstariji sin norveške kraljice Mete-Marit, ostaće u pritvoru, odlučio je danas apelacioni sud, javila je novinska agencija NTB.

Hojbi je ranije ove godine osuđen na četiri godine zatvora zbog raznih krivičnih djela, uključujući dva slučaja silovanja.

On se žalio na presudu, a postupak žalbe trebalo bi da počne u februaru kako bi se ponovo ispitale optužbe za silovanje i nasilje u porodici protiv njegove bivše djevojke. Pritvor dvadesetdevetogodišnjaka je do sada produžavan u periodima od po četiri nedjelje.

Žalba na odluku

Sud u Oslu je u ponedjeljak donio odluku da pusti iz pritvora Hojbija, koji je do sada služio u kućnim uslovima sa elektronskom narukvicom, boraveći sa majkom i očuhom, kraljem Hokonom, na imanju Skaugum.

Njegov pravni tim je u ponedjeljak tvrdio da je pritvor za njega u ovom trenutku „nepodnošljiv“. Međutim, tužilaštvo je odmah uložilo žalbu na tu odluku, a Apelacioni sud ju je u srijedu poništio.

Мариус Борг Хоби

Svijet

Sin norveške princeze osuđen za silovanje

„Voljeli bismo drugačiji ishod, ali prihvatamo odluku Apelacionog suda“, rekli su advokati dvadesetdevetogodišnjaka. „Sada ćemo detaljno proučiti obrazloženje suda i razgovarati o daljim koracima sa Hojbijem",prenosi Indeks.

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Norveška

princeza Mete-Marit

Marijus Borg Hojbi

Silovanje

Pritvor

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