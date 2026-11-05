Dmitrijev na događaju u organizaciji Melanije Tramp

Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, prisustvovaće večeras događaju u Bijeloj kući koji organizuje prva dama SAD Melanija Tramp, a sastaće se i sa zvaničnicima američke administracije, rekla su dva upućena izvora.

Bijela kuća je saopštila da će Melanija Tramp održati govor o šestodnevnom lokalnom primirju oko grada Oleški, koji je pod ruskom kontrolom. Ona je posredovala u sklapanju primirja radi evakuacije civila.

Ova posjeta će biti prvi lični kontakt između ruskih i američkih zvaničnika od izbora za Kongres SAD na kojima su demokrate obezbijedile kontrolu u Senatu i u Predstavničkom domu, što je udarac predsjedniku Donaldu Trampu.

Očekuje se da će demokratska većina u Kongresu od januara insistirati na većoj pomoći Ukrajini i dovesti u pitanje nekoliko odluka Trampove republikanske administracije, poput sporazuma o dizel-gorivu sa Rusijom i ublažavanja pojedinih sankcija.

Iz Kremlja su poručili da se nadaju da će Tramp nastaviti svoje mirovne napore uprkos porazu Republikanske stranke.

Iz Moskve su dodali da je u toku rad na pripremi sastanka između Putina, Trampa i kineskog predsjednika Si Đinpinga tokom samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje 18. i 19. novembra u Šenženu, u Kini, prenosi Srna.