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Dmitrijev na događaju u organizaciji Melanije Tramp

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05.11.2026 10:27

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Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina, prisustvovaće večeras događaju u Bijeloj kući koji organizuje prva dama SAD Melanija Tramp, a sastaće se i sa zvaničnicima američke administracije, rekla su dva upućena izvora.

Bijela kuća je saopštila da će Melanija Tramp održati govor o šestodnevnom lokalnom primirju oko grada Oleški, koji je pod ruskom kontrolom. Ona je posredovala u sklapanju primirja radi evakuacije civila.

Ova posjeta će biti prvi lični kontakt između ruskih i američkih zvaničnika od izbora za Kongres SAD na kojima su demokrate obezbijedile kontrolu u Senatu i u Predstavničkom domu, što je udarac predsjedniku Donaldu Trampu.

Očekuje se da će demokratska većina u Kongresu od januara insistirati na većoj pomoći Ukrajini i dovesti u pitanje nekoliko odluka Trampove republikanske administracije, poput sporazuma o dizel-gorivu sa Rusijom i ublažavanja pojedinih sankcija.

Iz Kremlja su poručili da se nadaju da će Tramp nastaviti svoje mirovne napore uprkos porazu Republikanske stranke.

Iz Moskve su dodali da je u toku rad na pripremi sastanka između Putina, Trampa i kineskog predsjednika Si Đinpinga tokom samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje 18. i 19. novembra u Šenženu, u Kini, prenosi Srna.

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Kiril Dmitrijev

Melanija Tramp

Amerika

Rusija

Sastanak

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