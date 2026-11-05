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Teško stanje u Njemačkoj: Boš otpušta 750 radnika

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05.11.2026 11:19

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Тешко стање у Њемачкој: Бош отпушта 750 радника

Njemački dobavljač automobilske industrije "Boš" planira da smanji broj radnih mjesta za 750 u Njemačkoj do kraja 2029. godine, a razlog su teški ekonomski uslovi i strukturne promjene u automobilskom sektoru, saopšteno je iz kompanije.

"Globalna proizvodnja vozila stagnira, dok potražnja u Evropi opada. Istovremeno, pritisak od konkurencije raste u pogledu troškova, brzine i produktivnosti, posebno od azijskih dobavljača", navodi se u saopštenju.

Smanjenja će uticati na sektor za mobilnost u fabrici u Abštatu, sjeverno od Štutgarta.

Trenutno u fabrici u Abštatu radi oko 5.300 ljudi, koji rade na proizvodnji kočionih sistema, softvera za kretanje vozila, sistema za zaštitu putnika i tehnologije senzora u vozilima, prenosi Srna.

Sektor za mobilnost u kompaniji "Boš", koja proizvodi i električne alate, kućne aparate, industrijsku tehnologiju i energetsku i građevinsku tehnologiju, posebno je teško pogođen programom smanjenja troškova.

Portparol "Boša" ranije je rekao da se u budućnosti očekuje smanjenje broja zaposlenih u ovom sektoru za više od 23.000.

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Njemačka

industrija

Auto industrija

otpuštanje radnika

Boš

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