Teško stanje u Njemačkoj: Boš otpušta 750 radnika

Njemački dobavljač automobilske industrije "Boš" planira da smanji broj radnih mjesta za 750 u Njemačkoj do kraja 2029. godine, a razlog su teški ekonomski uslovi i strukturne promjene u automobilskom sektoru, saopšteno je iz kompanije.

"Globalna proizvodnja vozila stagnira, dok potražnja u Evropi opada. Istovremeno, pritisak od konkurencije raste u pogledu troškova, brzine i produktivnosti, posebno od azijskih dobavljača", navodi se u saopštenju.

Smanjenja će uticati na sektor za mobilnost u fabrici u Abštatu, sjeverno od Štutgarta.

Trenutno u fabrici u Abštatu radi oko 5.300 ljudi, koji rade na proizvodnji kočionih sistema, softvera za kretanje vozila, sistema za zaštitu putnika i tehnologije senzora u vozilima, prenosi Srna.

Sektor za mobilnost u kompaniji "Boš", koja proizvodi i električne alate, kućne aparate, industrijsku tehnologiju i energetsku i građevinsku tehnologiju, posebno je teško pogođen programom smanjenja troškova.

Portparol "Boša" ranije je rekao da se u budućnosti očekuje smanjenje broja zaposlenih u ovom sektoru za više od 23.000.