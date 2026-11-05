Autor:ATV redakcija
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Zamjenik lidera parlamentarne grupe Alternative za Njemačku /AfD/ u Bundestagu Markus Fronmajer kritikovao je njemačkog kancelara Fridriha Merca zbog izjave da dugoročna podrška Kijevu služi interesima Njemačke.
"Kakvo je ovo ludilo? Znači, u interesu Njemačke je da ukine njegu i zdravstveno osiguranje onima kojima je to potrebno u zemlji i da onda pošalje novac u inostranstvo?", upitao je Fronmajer u objavi na "Iksu".
Fronmajer je pozvao da se prekine politika prema Kijevu kakvu vodi Merc.
Njemački kancelar izjavio je tokom posjete predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog u utorak, 3. novembra, da Njemačka pomaže Kijevu zbog sopstvenih interesa, navodeći da budućnost evropske bezbjednosti zavisi od ishoda ukrajinskog sukoba, prenosi Srna.
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