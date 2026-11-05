Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp nastaviće da sprovodi svoju spoljnu politiku nakon izbora održanih u srijedu, 3. novembra, ocijenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Predsjednik Tramp će nastaviti da koristi predsjednička ovlaštenja i da sprovodi svoju spoljnu politiku. Sve ostalo je unutrašnje pitanje SAD", naglasio je Peskov u obraćanju novinarima.
Prema preliminarnim rezultatima izbora održanih u utorak, 3. novembra, republikanci su izgubili kontrolu nad oba doma Kongresa SAD.
Tramp je javno čestitao demokratama i rekao da bi Republikanska stranka ostvarila mnogo bolje rezultate da je on bio uključen u izbore kao kandidat, prenosi Srna.
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