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Francuska: Policija suzavcem pokušala da rastjera demonstrante

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АТВ редакција
05.11.2026 13:36

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Policija za razbijanje demonstracija privodi demonstranta tokom protesta na kojem su zatražene veće plate i pružena podrška srednjoškolskom protestnom pokretu, u Lionu, Francuska, u četvrtak, 5. novembra 2026. godine.
Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Francuski policajci i žandarmi upotrijebili su suzavac kako bi rastjerali demonstrante koji su se nasilno ponašali na protestima u francuskom gradu Lionu, javio je novinski portal "Aktu".

U izvještaju se navodi da su demonstranti koji su marširali kroz grad gađali kamenjem policajce i izloge, što je navelo policijske službenike da upotrijebe suzavac, prenio je TASS.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je ranije danas da će širom Francuske biti raspoređeno 70.000 policajaca i žandarma tokom današnjih protesta koji su ranije najavljeni, prenosi Srna.

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Tagovi :

Francuska

Protesti

demonstracije

Suzavac

Policija

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