Francuski policajci i žandarmi upotrijebili su suzavac kako bi rastjerali demonstrante koji su se nasilno ponašali na protestima u francuskom gradu Lionu, javio je novinski portal "Aktu".

U izvještaju se navodi da su demonstranti koji su marširali kroz grad gađali kamenjem policajce i izloge, što je navelo policijske službenike da upotrijebe suzavac, prenio je TASS.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je ranije danas da će širom Francuske biti raspoređeno 70.000 policajaca i žandarma tokom današnjih protesta koji su ranije najavljeni, prenosi Srna.