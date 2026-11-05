Autor:ATV redakcija
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Francuski policajci i žandarmi upotrijebili su suzavac kako bi rastjerali demonstrante koji su se nasilno ponašali na protestima u francuskom gradu Lionu, javio je novinski portal "Aktu".
U izvještaju se navodi da su demonstranti koji su marširali kroz grad gađali kamenjem policajce i izloge, što je navelo policijske službenike da upotrijebe suzavac, prenio je TASS.
Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez izjavio je ranije danas da će širom Francuske biti raspoređeno 70.000 policajaca i žandarma tokom današnjih protesta koji su ranije najavljeni, prenosi Srna.
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