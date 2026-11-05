Teža nesreća na auto-putu, saobraćaj potpuno obustavljen

Teža prometna nesreća dogodila se u četvrtak u tunelu Igman na auto-putu A1, u smjeru od Sarajeva prema Tarčinu. Saobraćaj u tunelu u potpunosti je obustavljen.

Nekoliko vozila zaustavljeno je u tunelu. Na jednom osobnom vozilu nastala je velika materijalna šteta i potpuno je uništen prednji dio.

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Iza mjesta nesreće stoje kamion, kombi i više automobila. Vozači i putnici izašli su iz vozila i čekaju u tunelu, piše "Kliks".

Iz Operativnog centra MUP-a Sarajevskog kantona za sada nema informacija o nesreći.

Zbog saobraćajne nezgode na auto-putu A-1, dionica Sarajevo zapad-Lepenica, smjer prema Tarčinu, tunel Igman saobraća se usporeno i otežano, saopšteno je iz BIHAMK-a.

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Vozačima koji putuju prema Tarčinu i Mostaru savjetuje se oprez i strpljenje dok se saobraćaj ne normalizuje.