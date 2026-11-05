Za koliko bi mogla rasti boračka primanja u Srpskoj

Boračke kategorije mogu očekivati veća primanja i u narednoj godini, a za borački dodatak biće izdvojeno 400 miliona KM.

"Dosta toga smo riješili u maju kroz izmjene i dopune Zakona o pravim boraca. Sada pratimo stanje na terenu i rješavamo eventualne probleme. Bliži se kraj mandata i moramo raditi i realizovati sve što smo planirali", rekao je Ostojić za RTRS.

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Naveo je da je za borački dodatak naredne godine trebati 400 miliona KM.

"Možemo zaključiti da ćemo imati rast budžeta kako bi servisirali sva prava. I u narednom periodu smo oprijedeljni da rastu primanja boračkim kategorijama u visini do 10 odsto. Sve prema zakonskim rješenjima", rekao je Ostojić.

Naveo je da je zaposleno preko 50 odsto djece poginulih boraca.

"I naredne godine ćemo raditi na tom pitanju", izjavio je Ostojić.

Rekao je da je da su obuhvatili i borce RSK što se tiče boračkog dodatka.

"Morali smo definisati učešće u ratu, pa kategorizaciju. Treba vremena da se to riješi, a očekujem da će biti brzo", naveo je Ostojić.

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Komentarisao je i socijalni dijalog o minimalnoj plati.

"Ohrabruje je da socijalni dijalog traje i da se razgovara. Imamo optimizam da će doći do rješenja za minimalnu platu", zaključio je Ostojić.