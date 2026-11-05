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Vozaču pozlilo: Otkriveno kako je došlo do jezive nesreće u Čelincu

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АТВ редакција
05.11.2026 16:18

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Vozaču pozlilo: Otkriveno kako je došlo do jezive nesreće u Čelincu
Foto: X / Glas Srpske

M. T, koji je preksinoć automobilom “audi” udario u tržni centar u Čelincu, u trenutku nesreće nije bio pijan, već mu je pozlilo za volanom.

Nakon stravičnog udara koji je uznemirio javnost, iz Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske potvrđeno je da su svi povrijeđeni van životne opasnosti.

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"Dva pacijenta su hospitalizovana u Klinici za torakalnu hirurgiju i Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju UKC-a Republike Srpske, gdje je u toku dalja dijagnostička obrada. Treći pacijent je, nakon uredno provedenih dijagnostičkih i terapijskih procedura, otpušten iz zdravstvene ustanove", naveli su iz UKC-a.

Snimak ove teške saobraćajne nesreće brzo se proširio društvenim mrežama, izazvavši lavinu komentara i osuda na račun vozača.

Međutim, prema nezvaničnim informacijama, analize su pokazale da u krvi M. T. nije bilo tragova alkohola. Do gubitka kontrole nad vozilom došlo je usljed iznenadnog zdravstvenog problema i slabosti koju je vozač osjetio tokom vožnje.

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Podsjećamo, nesreća se dogodila kada je vozač “audija”, krećući se iz pravca Banjaluke, iznenada skrenuo s puta, proletio kroz parking i velikom brzinom se zabio direktno u stakleni portal tržnog centra u Čelincu. Iako je prizor bio zastrašujući, pukom srećom izbjegnuta je veća tragedija, piše Glas Srpske.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

Čelinac

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