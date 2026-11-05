Planinar Jakov (19) koji je nestao na Triglavu pronađen mrtav

Nestali planinar iz Preljine Jakov Vučetić (19) pronađen je danas mrtav na planini Triglav u Sloveniji.

"Obavještavamo vas da je akcija spasavanja na području Triglava završena. Nažalost, nestala osoba je pronađena bez znakova života. Porodici i bližnjima izražavamo iskreno saučešće", javljaju za Kurir iz Gorske službe spasavanja iz Slovenije.

Nesrećni Jakov nestao je u nedjelju uveče, 1. novembra, kada je javio porodici i gorskoj službi da je zarobljen na lokaciji Plemenice usljed guste magle, vjetra i mraka.

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Kako dodaju iz Gorske službe, u akciji su učestvovali spasioci iz Gorske službe spasavanja (GRS) Bovec i Mojstrana. Oni su u ponedjeljak, 2. novembra, pronašli dio ličnih stvari nestalog planinara. Potraga je nastavljena i narednih dana, uz angažovanje helikopterske posade stacionirane na Brniku, koja je koristila letjelice slovenačke vojske i slovenačke policije.

"Intervencija se odvijala na veoma zahtjevnom terenu, u izuzetno teškim i krajnje nepovoljnim uslovima (snijeg, led, kiša, vjetar i magla)", naglasili su iz slovenačke spasilačke službe.