U robnim zalihama Hrvatske nedostaju lijekovi i medicinski materijal

Hrvatska na 357 tajnih lokacija skladišti državne robne zalihe namenjene snabdevanju stanovništva u slučaju rata, velikih prirodnih nepogoda, kao i tehnoloških i ekoloških katastrofa u kojima, međutim, nema . lekova ni medicinskog materijala, iako je njihovo osiguravanje zakonska obveza.

Prema podacima iz Izvještaja o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2025. godinu, koje je objavljeno prošle sedmice, postojeće rezerve trebalo bi da omoguće osnovno snabdijevanje za približno 50.000 građana tokom perioda pd 15 do 60 dana.

Robne zalihe namenjene su vanrednim okolnostima u kojima bi redovno snabdijevanje stanovništva mogla biti ozbiljno poremećeno ili potpuno prekinuto. Njihova je svrha da se obezbedi dostupnost osnovnih potrepština u kriznim situacijama.

Zagrebački Jutarnji list piše da posebno zabrinjava podatak da država, prema objavljenom popisu, u robnim rezervama nema lijekova, sanitetskog i medicinskog materijala, kao ni medicinske opreme i potrepština potrebnih za hitno zbrinjavanje pacijenata u bolnicama.

Riječ je o kategorijama koje bi trebalo da budu dio državnih zaliha jer je njihovo obezbeđivanje propisano zakonom.

Takav nedostatak, navodi se, otvara pitanje spremnosti sistema za vanredne okolnosti, posebno u situacijama u kojima bi zdravstvene ustanove morale istovremeno zbrinjavati veliki broj povređenih ili obolelih, a redovni lanca snabdijevanja bili prekinuti.

Iako Hrvatska raspolaže mrežom od 357 lokacija za čuvanje robnih zaliha, podaci iz izvještaja pokazuju da ključne kategorije medicinskih potrepština nisu zastupljene u tim rezervama.