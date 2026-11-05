Logo

U robnim zalihama Hrvatske nedostaju lijekovi i medicinski materijal

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
05.11.2026 10:32

Komentari:

0
Zagreb Hrvatska
Foto: Pham Ngoc Anh/Pexels

Hrvatska na 357 tajnih lokacija skladišti državne robne zalihe namenjene snabdevanju stanovništva u slučaju rata, velikih prirodnih nepogoda, kao i tehnoloških i ekoloških katastrofa u kojima, međutim, nema . lekova ni medicinskog materijala, iako je njihovo osiguravanje zakonska obveza.

Prema podacima iz Izvještaja o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2025. godinu, koje je objavljeno prošle sedmice, postojeće rezerve trebalo bi da omoguće osnovno snabdijevanje za približno 50.000 građana tokom perioda pd 15 do 60 dana.

Robne zalihe namenjene su vanrednim okolnostima u kojima bi redovno snabdijevanje stanovništva mogla biti ozbiljno poremećeno ili potpuno prekinuto. Njihova je svrha da se obezbedi dostupnost osnovnih potrepština u kriznim situacijama.

Zagrebački Jutarnji list piše da posebno zabrinjava podatak da država, prema objavljenom popisu, u robnim rezervama nema lijekova, sanitetskog i medicinskog materijala, kao ni medicinske opreme i potrepština potrebnih za hitno zbrinjavanje pacijenata u bolnicama.

Riječ je o kategorijama koje bi trebalo da budu dio državnih zaliha jer je njihovo obezbeđivanje propisano zakonom.

Takav nedostatak, navodi se, otvara pitanje spremnosti sistema za vanredne okolnosti, posebno u situacijama u kojima bi zdravstvene ustanove morale istovremeno zbrinjavati veliki broj povređenih ili obolelih, a redovni lanca snabdijevanja bili prekinuti.

Iako Hrvatska raspolaže mrežom od 357 lokacija za čuvanje robnih zaliha, podaci iz izvještaja pokazuju da ključne kategorije medicinskih potrepština nisu zastupljene u tim rezervama.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Robne zalihe

lijekovi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Најновија, ударна вијест

Region

Ovo je Biljana Kirić (17) čije je tijelo pronađeno u zapaljenom automobilu

5 h

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Region

Djevojka (17) pronađena mrtva u automobilu, mladić (21) nađen obješen

16 h

2
Тоне земље затрпале магистрални пут Бијело Поље - Мојковац, у Црној Гори.

Region

Tone zemlje zatrpale magistralni put: Ugrožena porodična kuća

16 h

0
Друштвена мрежа је врста интернет сервиса, која се најчешће јавља у облику платформе, прозора или веб странице .

Region

Zakon u pripremi: Slanje fotografije polnog organa postaje kazneno djelo

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima