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Tuča u domu za stare: 72-godišnjak teško povrijedio 82-godišnjaka

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05.11.2026 12:16

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Два старија мушкарца шетају, разговарајући по сунчаном дану.
Foto: Eyüpcan Timur/Pixels

U domu za starije i nemoćne osobe u Šibeniku u utorak je došlo do fizičkog sukoba dvojice korisnika, u kojem je teško povrijeđen 82-godišnji muškarac.

Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, nakon kraće verbalne rasprave 72-godišnjak je fizički napao deset godina starijeg muškarca i nanio mu teške tjelesne povrede.

Povrijeđeni je prevezen u Opštu bolnicu u Šibeniku, gdje mu je pružena ljekarska pomoć. Nakon zbrinjavanja pušten je na kućnu njegu.

Policija je nad 72-godišnjakom provela kriminalističku istragu zbog sumnje da je počinio krivično djelo teške tjelesne povrede.

Po završetku istrage predat je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena krivična prijava nadležnom Opštinskom državnom tužilaštvu u Šibeniku.

(Avaz)

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Tuča

Penzioneri

Dom za starija lica

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Šibenik

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