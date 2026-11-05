Nikad kraja: Ponovo ukinuta presuda za trgovinu drogom u predmetima ”Fokus” i ”Trebević”

Vrhovni sud Republike Srpske ponovo je ukinuo oslobađajuću presudu Slaviši Bartuli i ostalim optuženima za trgovinu drogom u predmetima ”Fokus” i ”Trebević” i postupak vratio na ponovno suđenje Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu.

Osim Bartule, optužnicom su obuhvaćeni Milenko Samardžić, Muamer Hadžić, Srđan Pržulj, Velimir Ponjarac, Vladimir Mačar, Dejan Marković i Slavišina supruga Jovana Bartula, koja je optužena za pomaganje. U dva navrata svi su oslobođeni optužbe, uz obrazloženje da optužnica nije dokazana, ali su obje presude ukinute nakon žalbe tužilaštva.

Postupak vraćen na novo suđenje

”Sudsko vijeće je uvažilo žalbu tužilaštva, te je ukinulo prvostepenu presudu i postupak vratilo na ponovno suđenje Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu”, rekla je za ATV Jelena Despotović, sekretar Vrhovnog suda Republike Srpske.

Hronika Poslije osam godina oslobođeni optuženi u predmetima ”Fokus” i ”Trebević”

Optuženima se na teret stavlja da su, kao grupa, od februara do maja 2018. godine nabavljali, držali, prepakivali, nudili na prodaju i prodavali marihuanu, heroin i kokain. U optužnici se navodi da su drogu prodavali većem broju kupaca u Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Sokocu i drugim opštinama u Republici Srpskoj. Prodaju su dogovarali u međusobnim telefonskim razgovorima ili SMS komunikaciji, precizirajući količinu, cijenu, način i mjesto razmjene.

Proces traje više od osam godina

Svi su uhapšeni u okviru akcija ”Fokus” i ”Trebević” koje je u maju 2018. godine sproveo MUP Republike Srpske. Uhapšeno je ukupno 19 osoba i izvršeni su pretresi na 21 lokaciji u kojima je zaplijenjeno oko pola kilograma heroina, te manje količine marihuane i kokaina i oko 30.000 paklica cigareta bez akcizne markice.