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Pokušaj ubistva u Trebinju: Kolegu ubo nožem nakon tuče!

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Новинар АТВ Огњен Матавуљ
06.11.2026 10:15

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uviđaj, žuta traka, mjesto zločina
Foto: ATV

Hakija Pilav ranjen je nožem u tuči u Trebinju, a zbog sumnje da ga je pokušao ubiti pokrenuta je istraga protiv Sedina Hujdura iz Tešnja, saznaje ATV.

Radi se o dvojici građevinskih radnika, koji privremeno borave u Trebinju. Prema nezvaničnim informacijama njih dvojica su i cimeri, a sinoć je među njima došlo do svađe i tuče. Nakon obračuna obojica su zadržana u bolnici, a kako saznajemo Pilav je zadobio ubodnu ranu stomaka.

U PU Trebinje navode da je cijeli slučaj prijavljen sinoć oko 20.50 časova.

”Policija je zaprimila prijava da je došlo do međusobne tuče dva muškarca u jednom ugostiteljskom objeku. Izvršenim uviđajem je utvrđeno da su se potukli S.H. i H.P. kojom prilikom su oba lica zadobila povrede i smješteni su u JZU Bolnica ”Sveti Arhiđakon Stefan – 9 . januar” u Trebinju”, saopštila je PU Trebinje.

U policiji navode da se preduzimaju sve mjere i radnje s ciljem dokumentovanja krivičnog djela pokušaj ubistva protiv osumnjičenog S.H.

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pokušaj ubistva

Trebinje

napad nožem

Tuča

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