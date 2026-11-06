Anisu Kalajdžiću 45 godina zatvora za ubistvo Aldine Jahić!

Anis Kalajdžić osuđen je u Kantonalnom sudu u Mostaru na maksimalnih 45 godina zatvora zbog teškog ubistva Aldine Jahić, nedopuštenog nabavljanja i držanja oružja te produženog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti!

Prema navodima optužnice, Kalajdžić je Aldinu ranije uznemiravao, pratio, prijetio joj smrću i dolazio pred njen stan. Tužilaštvo je tokom postupka ukazivalo i na ranije prijetnje koje joj je upućivao, kao i na iskaze svjedoka koji su pričali da je strahovala od njega.

BiH „Ljubav me zaslijepila“ nije opravdanje za metke: Sutra presuda za ubistvo Aldine Jahić

Zločin se dogodio 16. novembra 2025. godine u Mostaru. Kritičnog dana Kalajdžić je presreo Aldinu u blizini autobuske stanice, a potom sačekao ispred fitnes centra u kojem je trenirala. Nakon što je izašla, prijetio joj je pištoljem.

Aldina je pokušala pobjeći prema obližnjem hotelu, nakon čega je ušla u restoran. Tamo se sakrila u toaletu i telefonom pozvala policiju, tražeći pomoć.

Hronika Tužilaštvo traži 45 godina zatvora za ubicu Aldine Jahić

Prema optužnici, Kalajdžić ju je pronašao u toaletu i pucao joj u glavu.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH.