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Anisu Kalajdžiću 45 godina zatvora za ubistvo Aldine Jahić!

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АТВ редакција
06.11.2026 11:38

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Anis Kalajdžić
Foto: Privatna arhiva

Anis Kalajdžić osuđen je u Kantonalnom sudu u Mostaru na maksimalnih 45 godina zatvora zbog teškog ubistva Aldine Jahić, nedopuštenog nabavljanja i držanja oružja te produženog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti!

Prema navodima optužnice, Kalajdžić je Aldinu ranije uznemiravao, pratio, prijetio joj smrću i dolazio pred njen stan. Tužilaštvo je tokom postupka ukazivalo i na ranije prijetnje koje joj je upućivao, kao i na iskaze svjedoka koji su pričali da je strahovala od njega.

Алдинa Јахић 1

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Zločin se dogodio 16. novembra 2025. godine u Mostaru. Kritičnog dana Kalajdžić je presreo Aldinu u blizini autobuske stanice, a potom sačekao ispred fitnes centra u kojem je trenirala. Nakon što je izašla, prijetio joj je pištoljem.

Aldina je pokušala pobjeći prema obližnjem hotelu, nakon čega je ušla u restoran. Tamo se sakrila u toaletu i telefonom pozvala policiju, tražeći pomoć.

Алдина Јахић

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Prema optužnici, Kalajdžić ju je pronašao u toaletu i pucao joj u glavu.

Presuda nije pravosnažna i dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH.

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Tagovi :

Anis Kalajdžić

Aldina Jahić

Ubistvo

presuda

Kantonalni sud Mostar

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