Sarajevo: Potvrđena uređena optužnica protiv vozača tramvaja za izazivanje nesreće

Autor:ATV redakcija
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Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je uređenu optužnicu Tužilaštva KS protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, saopšteno je danas iz Suda.
Kasapović je optužen da je 12. februara u Sarajevu, vozeći tramvaj, izazvao nesreću u kojoj je poginuo pješak, dok je maloljetna osoba zadobila teške povrede opasne po život.
Zanimljivosti
Aligator ušao u prodavnicu peciva u sred dana
U nesreći je još jedno lice lakše povrijeđeno.
(Srna)
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