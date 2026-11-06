Sarajevo: Potvrđena uređena optužnica protiv vozača tramvaja za izazivanje nesreće

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je uređenu optužnicu Tužilaštva KS protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog teškog krivičnog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, saopšteno je danas iz Suda.

Kasapović je optužen da je 12. februara u Sarajevu, vozeći tramvaj, izazvao nesreću u kojoj je poginuo pješak, dok je maloljetna osoba zadobila teške povrede opasne po život.

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U nesreći je još jedno lice lakše povrijeđeno.

(Srna)