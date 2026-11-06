Vođa sekte osuđen na 200 godina robije zbog ubistva 190 djece

Kenijski sud osudio je u petak vođu sekte Pola Makenzija na 200 godina zatvora zbog ubistva 190 djece koja su, po njegovim naređenjima, umrla od gladi i bila sahranjena u šumi. Ona su među oko 500 osoba čija se smrt dovodi u vezu sa jednim od najgorih masovnih ritualnih zločina u modernoj istoriji.

Kazna se sastoji od 100 godina zatvora za ubistva izgladnjivanjem i još 100 godina za direktna ubistva, izjavila je sudija Dajana Kavedza, čitajući presudu, javlja Rojters.

Tužilaštvo je navelo da je Makenzi, koji je predvodio apokaliptičnu hrišćansku crkvu u šumi blizu obale Indijskog okeana na istoku Kenije, govorio svojim sljedbenicima da izgladnjuju sebe i svoju djecu do smrti kako bi dospjeli u raj prije kraja svijeta.

Njegovi saučesnici prijetili su žrtvama i tukli ih kako bi ih natjerali da slijede njegova naređenja. Tijela izgladnjelih žrtava pronađena su razbacana po plitkim grobnicama i bačena u nužnike. Neke žrtve bile su žive zakopane.

Pol Makenzi Tanjug/AP/Brian Inganga

Makenzi, koji je nosio sivu polo-majicu i crne pantalone, osmjehivao se dok je ulazio u šator postavljen ispred suda u kojem je održano ročište.

Negirao je optužbe za ubistvo, tvrdeći da nije prisiljavao žrtve da gladuju. Sud je odbacio njegovu odbranu.

Otac izgubio šestoro djece

Slučaj je šokirao Keniju u aprilu 2023. godine, kada je policija počela da otkriva tijela u šumi Šakahola, blizu priobalnog grada Malindija.

Iako su suđenjem obuhvaćeni samo slučajevi 190 djece i jedne odrasle žrtve, Nacionalna komisija Kenije za ljudska prava navodi da je u šumi pronađeno ukupno 448 tijela.

Makenzi je optužen i da je naredio ubistva 52 osobe pronađene na drugoj lokaciji, u selu udaljenom 30 kilometara, čime se broj potencijalnih žrtava povećava na 500. U tom slučaju izjasnio se da nije kriv.

Den Makenzi, sin Pola Mekenzija Tanjug/AP/Brian Inganga

Razmjere ubistava uporedive su sa zločinom apokaliptičnog kulta koji je 2000. godine u Ugandi ubio više od 700 ljudi, kao i sa masakrom u Džonstaunu u Gvajani 1978. godine, kada je vođa američkog kulta naredio više od 900 ljudi da popiju otrov.

Stiven Mviti (48), otac šestoro djece koja su postala Makenzijeve žrtve i suprug jedne od njegovih osuđenih saučesnica, rekao je da je njegova žena odvela djecu u Šakaholu, gdje su umrla od gladi.

Čak i ako su odrasli pristali da poste, „šta je sa djecom?“, upitao je Mviti u razgovoru za Rojters uoči izricanja presude.

„Izgubio sam djecu i neću moći da ih vratim, bez obzira na to šta se dogodi Makenziju i njegovim saučesnicima“, rekao je Mviti.

„Očekujem da bude osuđen na smrt ili doživotni zatvor, kako nikada ne bi izašao i izazvao još smrti.“

Dan Makenzi, jedan od Polovih sinova, rekao je da njegov otac nije poštedio ni sopstvenu porodicu.

„Nisam završio u Šakaholi jer više nisam vjerovao u to da ćemo otići u raj. Zato sam napustio crkvu i počeo da radim po svom“, rekao je za Rojters.

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„Izgubio sam i prijatelje, kao i mlađeg brata. Ovo je pravda za ljude koje smo izgubili tamo u Šakaholi.“

Važan korak, ali potrebna je veća odgovornost

Makenzi je bio pod pažnjom vlasti još od 2017. godine, kada je policija pretresla njegove prostorije. Vlasti su 2019. godine zatvorile njegovu crkvu u Malindiju, nakon čega se preselio u obližnju šumu Šakahola.

Otkrića su podstakla pozive na strožu kontrolu vjerskih grupa.

Predsjednik Kenije Vilijam Ruto imenovao je u maju 2023. godine radnu grupu koja je trebalo da preispita zakonski i regulatorni okvir. Odvojeni prijedlozi koje su podržali Vlada i Senat objavljeni su 2024. godine, ali još nisu usvojeni.

Odžiro Odijambo, šef odjeljenja za brze reakcije u Kenijskoj komisiji za ljudska prava, rekao je da je presuda važan korak, ali da odgovornost mora da se proširi, jer lokalni administratori, policija, obavještajni službenici i vjerski lideri snose odgovornost zbog toga što nisu reagovali na ponovljena upozorenja.

„Svi ti ljudi iznevjerili su građane“, rekao je.

Ruto je 2023. godine izjavio da kao predsjednik preuzima odgovornost za propust Vlade da spriječi smrt ljudi.

(Telegraf)