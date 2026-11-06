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Mađarska podigla borbene avione

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АТВ редакција
06.11.2026 14:58

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Mađarska podigla borbene avione
Foto: Tanjug/AP

Mađarska je danas tri puta podigla borbene avione kako bi pratili putničke letove u mađarskom vazdušnom prostoru nakon dojava o bombama, dok su dva aviona koja su letjela ka Sofiji bezbjedno sletjela, saopštili su zvaničnici.

Mađarski ministar odbrane Romulus Rusin-Sendi rekao je da su borbeni avioni prvi put poletjeli nakon dojave o pretnji letu kompanije "Wizz Air" iz Brisela za Sofiju, a potom još dva puta zbog letova iz Praga ka Kipru i Bukureštu, prenosi Gardijan.

Bugarsko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da su dojave o bombama primljene i za dva leta ka Sofiji, iz Londona i Brisela, koji su bezbjedno sletjeli.

Među avionima obuhvaćenim bezbjednosnim provjerama bio je i avion rumunske kompanije "Tarom" na letu iz Praga za Bukurešt.

Posada je tokom leta emitovala signal za opštu vanrednu situaciju 7700. Avion je bezbjedno sletio u Bukurešt.

Naknadno je utvrđeno da prijetnja nije potvrđena.

Najmanje 17 putničkih aviona širom Evrope bilo je danas pogođeno nizom pretnji bombama, dok je najmanje 27 putničkih aviona širom Evrope bilo je na meti dojava o bombama od početka nedjelje.

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Tagovi :

Mađarska

borbeni avion

dojava o bombi

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