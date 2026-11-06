Švedska kompanija „SAAB“ razvila je vlastiti sistem vještačke inteligencije koji može upravljati borbenim avionom, izvoditi složene manevre i donositi taktičke odluke tokom vazdušnih borbi.

Umjesto da pilot samostalno analizira sve informacije i odlučuje o svakom potezu, veliki dio tih zadataka već sada može preuzeti vještačka inteligencija.

Švedski proizvođač naoružanja saopštio je ove sedmice da je ovaj sistem već uspješno upravljao borbenim avionom „Gripen E“ tokom probnih letova, bez stalnih instrukcija ljudskog pilota. Testiranja su obuhvatila i borbene situacije na udaljenostima na kojima se protivnički avioni ne mogu vidjeti golim okom, a uvođenje sistema u operativnu upotrebu moglo bi biti moguće u roku od nekoliko mjeseci.

„Pokazali smo sposobnost razvoja agenata vještačke inteligencije koji se mogu integrisati u borbene avione. Vazdušne bitke budućnosti neće odlučivati pojedinačne platforme, već mreže sistema sa posadom i bespilotnim letjelicama koje djeluju zajedno“, rekao je Peter Nilson, rukovodilac naprednih programa u sektoru aeronautike kompanije „SAAB“.

On je dodao da sve zavisi od sposobnosti kupca da ovaj sistem integriše u stvarne vojne operacije.

Akademija za obuku vještačke inteligencije

Jedan od najzanimljivijih dijelova projekta je „AI Fighter Pilot Akademi“, odnosno akademija za obuku vještačke inteligencije za upravljanje borbenim avionima.

Umjesto višegodišnje obuke ljudskih pilota, „SAAB“ u računarskim simulacijama obučava agente vještačke inteligencije. Oni u kratkom vremenu mogu proći milijarde virtuelnih sati letenja, isprobavati različite borbene situacije i učiti iz sopstvenih grešaka. Ono za šta je čovjeku potrebno nekoliko godina obuke, računar može uvježbavati neuporedivo brže.

Proces se zasniva na ponavljanju i procjeni rezultata. Sistem postavlja različite scenarije, prati odluke vještačke inteligencije, procjenjuje njihovu uspješnost u odnosu na zadate ciljeve, a zatim unapređuje ponašanje agenata.

Tako vještačka inteligencija u simulacijama može uvježbavati situacije u kojima više neprijateljskih aviona prilazi različitim brzinama, iz različitih pravaca i sa različitih udaljenosti.

U složenijim scenarijima mora donositi odluke čak i kada su pojedini podaci nepotpuni ili nedostupni.

Iz kompanije „SAAB“ ističu da je prednost ovakvog pristupa mogućnost da se agenti vještačke inteligencije suoče sa mnogo većim brojem različitih situacija nego što bi ljudski pilot mogao iskusiti tokom cijele karijere.

(Indeks)