Stojanovićeva smrt ubilačkog karaktera: Oglasilo se OJT Banjaluka

Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Nikole Popovića (36) iz Glamočana kod Laktaša zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistva Dragana Stojanovića (43) iz Čelinca.

Iz OJT Banjaluka je saopšteno da je naredba donesena nakon što su danas zaprimili zapisnik o obdukciji tijela Dragana Stojanovića, koji je od posljedica zadobijenih povreda preminuo u UKC Republike Srpske.

”Smrt je ubilačkog karaktera”

”S obzirom na to da se vještak sudsko-medicinske struke Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske izjasnio da je smrt D.S. ubilačkog karaktera, tužilaštvo je donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog N.P. iz Laktaša, zbog krivičnog djela Ubistvo iz člana 124. Krivičnog zakonika Republike Srpske”, saopštilo je OJT Banjaluka.

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Dodaju da je policijskim službenicima PU Banjaluka odmah naloženo da se osumnjičeni liši slobode i sprovede u tužilaštvo na dalje postupanje.

Rukom blokirao udarac

Prema nalazima istrage sumnja se da je Stojanović tokom tuče udaren metalnom šipkom u glavu. Kako saznaje ATV obdukcija je ukazala da je on pokušao da blokira udarac, jer je tvrdim predmetom prvo udaren u podlakticu, a potom u glavu.

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”Na podlaktici su obje kosti bile polomljene... Sve ukazuje da je rukom ublažio udarac u glavu i prema mišljenju specijaliste sudske medicine taj udarac nije bio smrtonosan. Međutim, nakon toga je pao i udario glavom i ta povreda je najvjerovatnije dovela do smrti”, kaže izvor ATV-a.

Tuča u Glamočanima

Tuča se dogodila 12. oktobra oko 17.50 časova u ulici Ilije Tomića u Glamočanima kod Laktaša. U svemu su učestvovali Dragan i njegov brat, te Nikola Popović iz Laktaša. Nakon tuče svima je ukazana pomoć u UKC-u. Na licu mjesta je izvršen uviđaj i cijeli slučaj je tada kvalifikovan kao učestvovanje u tuči. Nakon smrti slučaj je prekvalifikovan u ubistvo.