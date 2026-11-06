Akcija ”MC”: U kamionu pronađeno 35 kilograma ”skanka”, uhapšene dvije osobe

U akciji ”MC” policijski službenici SIPA zaplijenili su 35 kilograma ”skanka” koje su otkrili u kamionu, te uhapsili dvije osobe zbog sumnje da su se neovlašteno bavili prometom droge.

Akcija je sprovedena danas na području Sarajeva.

”Policijski službenici SIPA u teretnom vozilu otkrili su i privremeno oduzeli oko 35 kilograma droge ”skank”. Uhapšene su dvije osobe zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljenje u promet opojne droge”, rekla je portparol SIPA Jelena Miovčić.

Ona kaže da se akcija sprovodi po nalogu Opštinskog suda u Sarajevu i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

”Uhapšeni će u toku dana biti sprovedeni u prostorije SIPA radi kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, nakon čega će u zakonskom roku biti predata u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštva Kantona Sarajevo”, rekla je Miovčić.