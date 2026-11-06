Oglasila se Misija OEBS-a o rušenju nadstrešnice na pravoslavnom groblju

Misija OEBS-a u BiH osuđuje sve akte vandalizma, posebno kada se odnose na imovinu ili mjesta od značaja za lokalne zajednice, čime mogu narušiti povjerenje među zajednicama i podstaći tenzije, saopšteno je Srni na upit ovoj organizaciji da prokomentariše rušenje nadstrešnice na pravoslavnom groblju u Gradini u opštini Banovići.

Iz OEBS-a su osudili sve akte vandalizma i namjerno uništavanje imovine, za koje su istakli da su neprihvatljivi i podrivaju principe međusobnog poštovanja i tolerancije u zajednicama u BiH.

Iz te organizacije su pozdravili to što je načelnik opštine Banovići javno osudio ovaj incident, kao i policijsku istragu, uključujući nastojanja da se utvrde motivi u njegovoj pozadini, kao pozitivne korake ka rješavanju incidenta.

Istaknuto je da Misija OEBS-a ostaje posvećena promovisanju međusobnog poštovanja, zaštiti vjerskog i kulturnog nasljeđa širom zemlje, te stvaranju okruženja u kojem sve zajednice mogu živjeti bez zastrašivanja, neprijateljstva i diskriminacije.

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Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH (FBiH) saopštio je 4. novembra da je na pravoslavnom groblju Gradina u selu Lozna, opština Banovići, isječena nadstrešnica koju su napravili Srbi izbjegli iz ovog sela kako bi se imali gdje okupljati za zadušnice i seosku slavu.

Iz Odbora je juče saopšteno da je nadstrešnica isječena i oborena i na pravoslavnom groblju Borovci, takođe u opštini Banovići.

(Srna)