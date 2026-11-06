Sa tržišta povučeno i uništeno 37 dječijih hodalica

Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Foto: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Foto: Agencija za nadzor nad tržištem BiH

Sa tržišta BiH povučeno je i uništeno 37 dječijih hodalica, jer su predstavljale ozbiljan rizik za bezbjednost djece, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Iz Agencije su naveli da su zajedno sa tržišnim inspekcijama Republike Srpske, FBiH i Brčko distrikta proveli zajedničke aktivnosti nadzora dječijih hodalica, kako bi utvrdili da li su bezbjedne.

Laboratorijskim ispitivanjem utvrđeno je da nijedan od sedam ispitanih modela dječijih hodalica ne ispunjava propisane bezbjednosne zahtjeve.

Zanimljivosti Aligator ušao u prodavnicu peciva u sred dana

Od neusklađenih sedam modela dječijih hodalica, tri modela su povučena jer su predstavljala ozbiljan rizik za bezbjednost djece, a na četiri preostala modela dječijih hodalica, koja su predstavljala srednji i nizak rizik, poslovni subjekti su otklonili utvrđene neusklađenosti.

Dječija hodalica Agencija za andzor nad tržištem BiH

"Na osnovu provedenih aktivnosti nadzora, može se zaključiti da stanje na tržištu BiH u pogledu sigurnosti dječijih hodalica nije zadovoljavajuće", ističu iz Agencije.

Dječije hodalice se smatraju bezbjednim ako ipunjavaju zahtjeve propisane u Zakonu o opštoj bezbjednosti proizvoda i standardu BAS EN 1273+A1:2025.

(Srna)