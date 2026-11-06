Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi da bude formiran do 3. decembra, a u novom sazivu biće 16 političkih partija i kolacija.

Ustav BiH propisuje da oba doma Parlamentarne skupštine BiH moraju biti sazvana u Sarajevu najkasnije 30 dana nakon izbora, a Predstavnički dom bi, ako se računa od dana potvrđivanja rezultata, trebalo da bude konstituisan do 3. decembra.

Novi saziv Predstavničkog doma, prema mandatima koje je utvrdila Centralna izborna komisija BiH /BiH/ nakon izbora održanih 4. oktobra, činiće šest poslanika iz SNSD-a, i to Srđan Amidžić, Snježana Novaković Bursać, Obren Petrović, Sanja Vulić, Sandra Erkić i Radovan Višković.

SDS će imati dva poslanika Želimira Neškovića i Darka Babalja, kao i Pokret "Sigurna Srpska" Branislava Borenovića i Igora Radojičića.

Iz HDZ-a BiH u Predstavničkom domu sjediće Predrag Kožul, Antea Čilić, Marinko Čavara i Borjana Krišto.

Poslanici SDA biće Šemsudin Dedić, Šerif Špago, Haris Zahiragić, Mirsad Zaimović, Refik Lendo, Melika Mahmutbegović, Muamer Zukić, Midhat Čaušević i Mirela Avdić.

SDP će imati pet poslanika, i to Albina Muslića, Sašu Magazinovića, Zukana Heleza, Jasmina Imamovića i Azru Okić, SBiH Džemala Smajića, Zijada Krnjića i Amru Švrakić, DF Zlatana Begića i Dženana Đonlagića, dok bi iz NiP-a u poslaničke klupe trebalo da sjednu Elmedin Konaković i Denis Zvizdić.

Po jedan mandat imaju Naša stranka, koju će predstavljati Sabina Ćudić, NES Jasmin Emrić, Hrvatska petorka Ilija Cvitanović, Za pravdu i red Nenad Grković, Ujedinjena Srpska Milan Petković, DNS-NPS Nenad Nešić i DEMOS Nedeljko Jović.

Pet izabranih poslanika trenutno obavlja izvršne funkcije.

Borjana Krišto je predsjedavajuća Savjeta ministara, Elmedin Konaković ministar spoljnih poslova, Zukan Helez ministar odbrane, Srđan Amidžić ministar finansija i trezora i Refik Lendo je potpredsjednik FBiH.

Ako Borjana Krišto stavi mandat u mirovanje, u Predstavnički dom bi ušla Marina Pendeš, druga na kompenzacijskoj listi HDZ-a BiH.

Umjesto Srđana Amidžića ušao bi Milorad Kojić koji je na listi SNSD-a u Izbornoj jedinici jedan dobio više od 20 odsto glasova liste.

Zukana Heleza zamijenila bi Irna Imamović, druga na listi SDP-a u Izbornoj jedinici četiri.

Umjesto Refika Lende ušao bi Spahija Kozlić, četvrti na listi SDA u Izbornoj jedinici četiri.

Lendo je mandat osvojio kao treći na listi, jer nije prešao 20 odsto glasova liste.

Kod Elmedina Konakovića situacija je složenija. Drugi kandidat liste NiP-a u Izbornoj jedinici tri koji je prešao 20 posto glasova je Denis Zvizdić, ali on u parlament već ulazi s kompenzacijske liste. Po redoslijedu na listi, sljedeća je Denaida Ovčina-Šabanović, a o dodjeli mandata odlučuje CIK.

Prema dostupnim biografskim podacima, najstariji izabrani poslanik je Refik Lendo, pa bi on, do izbora predsjedavajućeg, trebalo da vodi konstituitivnu sjednicu.

Ukoliko Lendo zadrži funkciju potpredsjednika FBiH i stavi mandat u mirovanje, sjednicu bi vodio sljedeći najstariji zastupnik, Obren Petrović, prenosi Srna.