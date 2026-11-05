Na nivou BiH još nema jasno definisanih propisa o transportu opasne robe i materija i u praksi se najviše primjenjuju oni naslijeđeni iz perioda bivše Jugoslavije, dok Republika Srpska ima projekte i elaborate na osnovu kojih radi, izjavio je Miroslav Kostadinović, dekan Saobraćajnog fakulteta u Doboju Univerziteta Istočno Sarajevo.

"Na nivou cijele BiH još to nije usklađeno", izjavio je Kostadinović novinarima prije početka drugog naučnog skupa o transportu opasne robe koji organizuje Saobraćajni fakultet u Doboju.

On je ukazao na potrebu da struka, privrednici i institucije na jednom mjestu raspravljaju o ovoj problematici s ciljem unapređenja zakonodavnih rješenja i predupređenja akcidenata.

Kostadinović je zadovoljan što je prvo stručno savjetovanje iz 2024. godine otvorilo ovu temu i najavio da će realizacija zaključaka i smjernica sa ovogodišnjeg biti jedna od tema o kojima će raspravljati na trećem stručnom savjetovanju 2028. godine.

Ovogodišnji generalni sponozor stručnog savjetovanja je Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske", a vršilac dužnosti direktora Radovan Višković pozdravio je organizovavnje regionalne konferencije o problemu transporta opasne robe i materija, jer se pokazalo da akcidenti u transportu opasne robe mogu da dovedu do veoma velikih posljedica po ljude, životnu sredinu i materijalna dobra.

Momčilo Matijašević, Predstavnik konsalting firme iz Srbije, koja se bavi i transportom opasne robe i otpada, naveo je da se uprkos dobro normativno uređenim procedurama o transportu opasne robe, koje su usklađene sa međunarodnim, u praksi i dalje dešavaju akcidenti - u najvećoj mjeri usljed neodgovornosti prevoznika koji ih ne primjenjuju, a najčešće zbog ušteda u poslovanju.

Prema njegovim riječima, veliki procenat prevoznika čak ni ne obilježava vozila koja prevoze opasnu robu, nerijetko se kreću i parkiraju u zonama gdje ne smiju, a ne posjeduju ni kvalitetnu i kompletnu dokumentaciju.

"Kada se desi akcident onda shvatite suštinu te dokumentacije koja mora da postoji u vozilu", izjavio je Matijašević, koji je od ozbiljnih incidenata u željezničkom transportu u Srbiji izdvojio prevrtanje vagon-cisterne sa amonijakom u Pirotu, a u drumskom prevrtanje cisterni sa naftom.

Prema njegovim riječima, u takvim slučajevima nerijetko se ne sanira zagađeni teren, što je izuzetno skupo, a po zakonu troškove mora da snosi prevoznik.

Nikola Brković, direktor logistike u kompaniji "Aktros" koja se bavi međunarodnim drumskim transportom opasne robe, rekao je da, zahvaljujući bezbjednosnim mjerama, nisu imali akcidentne situacije.

"Prevozimo i više vrsta zapaljivih materija", naveo je Brković i naveo da raspolažu sa dobro obučenim vozačima, s obzirom na to da je svaka roba specifična na svoj način i ima svoje transportne zahtjeve, u okolnostima kada pojedine zemlje imaju svoje interne pravilnike koji se moraju poznavati.

Na ovogodišljem savjetovanju, koje je okupilo oko stotinu stručnjaka iz regiona, biće predstavljeni naučni radovi iz oblasti propisa transporta i skladištenja opasne robe, analiza trenutnog stanja, perspektive i rizici, upotrebe vještačke inteligencije u transportu, te modeli upravljanja i rizicima u transportu opasnim i neopasnim materijama.

Biće riječi i o bezbjednosnim obavezama učesnika i rukovanju i manipulisanju opasnim materijama, prenosi Srna.