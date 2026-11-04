Republika Srpska pomenuta 77 puta u Izvještaju Evropske komisije o BiH

Na 111 strana Izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, Republika Srpska pomenuta je 77 puta, dok se Federacija Bosne i Hercegovine pominje znatno manje – 48 puta.

Od političkih lidera, Milorad Dodik se pominje četiri puta, uglavnom u kontekstu zabrane obavljanja političkih funkcija. Drugi politički lideri se uopšte ne pominju.

"Izvještajni period obilježile su i dalje prisutne posljedice krivične presude Miloradu Dodiku i njegovog razrješenja s funkcije predsjednika Republike Srpske, uključujući institucionalne promjene i prijevremene izbore za predsjednika", navodi se u Izvještaju.

U osvrtu na odnose Bosne i Hercegovine s drugim zemljama, pominje se i predsjednik Srbije.

"U avgustu 2026. godine predsjednik Srbije posjetio je Republiku Srpsku i mjesta sa većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Milorad Dodik je nastavio često boraviti u Srbiji i biti priman na visokom nivou. Svake godine visoki politički zvaničnici iz Srbije takođe prisustvuju neustavnim proslavama 9. januara u Republici Srpskoj, kao i drugim događajima na entitetskom nivou", navodi se u Izvještaju.

Izvještaj je danas u poslijepodnevnim satima šef Delegacije Evropske unije u BiH Luiđi Soreka predao predsjedavajućoj Savjeta ministara BiH Borjani Krišto.

BiH Krišto preuzela Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH

O Izvještaju je govorila i evropska komesarka za proširenje Marta Kos, koja je istakla da ključne reforme nisu sprovedene te da se Bosna i Hercegovina udaljava od evropskog puta.