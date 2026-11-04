Krišto preuzela Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH

Krištova je Izvještaj preuzela od specijalnog predstavnika EU u BiH Luiđija Soreke, a tokom tet a tet susreta razmijenili su mišljenja o budućim koracima i perspektivi BiH na evropskom putu.

Istakli su da će reforme koje su učinjene do sada, kao i novi iskoraci pomoći BiH u procesu integrisanja, kao i da je nakon nedavnih opštih izbora jasno da svi politički zvaničnici treba da pokažu opredijeljenost da BiH uspostavi novu dinamiku i ubrza potrebne reforme.

Izražena je spremnost da se zajedničkim radom nastavi pokazivati puna odgovornost, te dijalogom sa Evropskom komisijom napravi hodogram predstojećih aktivnosti koji će dati jasan smjer, ali i poslati jasnu poruku da je budućnost BiH u punopravnom članstvu u EU, saopšteno je iz Savjeta ministara.