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Krišto preuzela Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH

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04.11.2026 22:00

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Борјана Кришто
Foto: ATV

Predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto preuzela je danas Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH za 2026. godinu.

Krištova je Izvještaj preuzela od specijalnog predstavnika EU u BiH Luiđija Soreke, a tokom tet a tet susreta razmijenili su mišljenja o budućim koracima i perspektivi BiH na evropskom putu.

Istakli su da će reforme koje su učinjene do sada, kao i novi iskoraci pomoći BiH u procesu integrisanja, kao i da je nakon nedavnih opštih izbora jasno da svi politički zvaničnici treba da pokažu opredijeljenost da BiH uspostavi novu dinamiku i ubrza potrebne reforme.

Izražena je spremnost da se zajedničkim radom nastavi pokazivati puna odgovornost, te dijalogom sa Evropskom komisijom napravi hodogram predstojećih aktivnosti koji će dati jasan smjer, ali i poslati jasnu poruku da je budućnost BiH u punopravnom članstvu u EU, saopšteno je iz Savjeta ministara.

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Borjana Krišto

Luiđi Soreka

izvještaj

Bosna i Hercegovina

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