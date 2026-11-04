CIK BiH izdala uputstva za članove organa vlasti izabrane na opštim izborima

Lica koja su na opštim izborima u BiH izabrana u zakonodavni organ bilo kojeg nivoa vlasti, a nosioci su izvršne funkcije koju žele nastaviti do imenovanja drugog lica, treba da Centralnoj izbornoj komisiji BiH do 11. novembra dostave izjavu o prihvatanju mandata zajedno sa zahtjevom za stavljanje mandata u mirovanje.

Iz CIK-a je saopšteno da ta lica izjavu i zahtjev mogu dostaviti do navedenog dana u 16.00 časova lično ili putem zakonskog opunomoćnika, u sjedište ovog tijela na protokol.

Uz ove akte potrebno je dostaviti i fotokopiju akta o imenovanju na izvršnu funkciju.

Nosilac izvršne funkcije koji podnese ostavku na tu dužnost kako bi prihvatilo mandat u zakonodavnom organu bilo kojeg nivoa vlasti u BiH, a de fakto nastavi obavljati izvršnu funkciju u takozvanom tehničkom mandatu, biće istekom roka za stavljanje mandata u mirovanje u nespojivoj funkciji, kako je to propisano Izbornim zakonom BiH.

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Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH koji je osvojio mandat u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine ili u drugom zakonodavnom organu bilo kojeg nivoa vlasti u BiH dužan je do 6. novembra do 16.00 časova u pisanoj formi dostaviti obavještenje CIK-u za koji se mandat odlučio.

Ukoliko delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH ne dostavi ovo obavještenje CIK-u BiH u navedenom zakonskom roku, neće mu biti dodijeljen mandat osvojen na opštim izborima u BiH.

Lice koje je na opštim izborima u BiH izabrano u zakonodavni organ bilo kojeg nivoa vlasti u BiH, a ne obavlja izvršnu funkciju propisanu Izbornim zakonom BiH, dužno je izjavu o prihvatanju mandata dostaviti lično ili putem opunomoćenog zastupnika na protokol CIK-a BiH ili putem zakonodavnog organa u koji je izabrano u roku od sedam dana od dana potvrđivanja rezultata izbora, odnosno do 10. novembra u 16.00 časova.

Zakonodavni organ će, ukoliko se izjava dostavlja putem njega, nakon isteka roka prikupljene izjave odmah dostaviti CIK-u BiH.

Obrazac izjave o prihvatanju/odbijanju mandata, obrazac zahtjeva za stavljanje mandata u mirovanje, kao i obrazac zahtjeva za aktiviranje mandata u mirovanju dostupni su na internet-stranici CIK-a BiH.

(SRNA)