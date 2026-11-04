Ramo Isak ostaje ministar, zamrznuo mandat

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak i dalje će ostati na ovoj funkciji do formiranja nove Vlade, jer je jutros predao zahtjev za zamrzavanjem poslaničkog mandata u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon potvrđivanja izbora od strane Centralne izborne komisije počeli su teći rokovi u kojima dosadašnji ministri mogu zatražiti mirovanje, odnosno zamrzavanje mandata koje su osvojili u parlamentima.

Tako će Isak ostati na funkciji ministra unutrašnjih poslova FBiH sve do konstituisanja nove Vlade, nakon čega bi mogao preuzeti mandat poslanika, ako kojim slučajem ne nađe put do ministarske fotelje ponovo.

BiH Ko će od funkcionera zalediti mandate?

"Gospodin Isak, s obzirom da je još federalni ministar unutrašnjih poslova, jutros je predao zahtjev za zamrzavanje svog mandata. Tek nakon što CIK BiH u Službenom listu objavi konačne rezultate te nam dostavi spisak izabranih zastupnika, kao i kako se nacionalno izjašnjavaju, moći će se zakazati konstitutivne sjednica. Rok za održavanje konstitutivne sjednice je 10 dana, od prijema uvjerenja s imenima zastupnika, a koji se, nakon toga, trebaju izjasniti i da li prihvataju mandat", kaže rekao je Ibrahim Avdagić, sekretar Skupštine ZDK-a za Fenu.

Malo je vjerovatno da će za Isaka biti mjesta u novoj FBiH Vladi. SDA će biti nosilac Vlade, a često su koristili upravo Isaka da bi kritikovali stranke "trojke".