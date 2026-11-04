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Miljacka sve više zagađena: Ispod mosta zabilježen zabrinjavajući prizor

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04.11.2026 09:53

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Необичан призор забиљежен је јутрос у ријеци Миљацки у Сарајеву, гдје су на испусту у близини Цареве џамије примијећене веће количине материје које су завршиле у ријечном току.
Foto: YouTube/Avaz/printscreen

Neobičan prizor zabilježen je jutros u rijeci Miljacki u Sarajevu, gdje su na ispustu u blizini Careve džamije primijećene veće količine materije koje su završile u riječnom toku.

Uz ispust se širio karakterističan miris, zbog čega postoji sumnja da bi moglo biti riječi o većim količinama deterdženta.

Ovakav prizor izaziva zabrinutost zbog mogućih posljedica po rijeku, kao i njen biljni i životinjski svijet, posebno ukoliko se utvrdi da je riječ o ispuštanju hemijskih sredstava u vodu.

Postoji opasnost da bi patke i ribe koje žive u rijeci mogle biti izložene štetnom djelovanju ovih materija.

Za sada nije poznato odakle dolaze ove materije niti ko je odgovoran za njihovo ispuštanje. Takođe, nema zvaničnih informacija o tome o kojoj supstanci je riječ i kakve bi posljedice mogla imati po životnu sredinu.

(Avaz)

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Tagovi :

Miljacka

Sarajevo

rijeka

video snimak

vodostaj

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