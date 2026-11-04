Miljacka sve više zagađena: Ispod mosta zabilježen zabrinjavajući prizor

Neobičan prizor zabilježen je jutros u rijeci Miljacki u Sarajevu, gdje su na ispustu u blizini Careve džamije primijećene veće količine materije koje su završile u riječnom toku.

Uz ispust se širio karakterističan miris, zbog čega postoji sumnja da bi moglo biti riječi o većim količinama deterdženta.

Ovakav prizor izaziva zabrinutost zbog mogućih posljedica po rijeku, kao i njen biljni i životinjski svijet, posebno ukoliko se utvrdi da je riječ o ispuštanju hemijskih sredstava u vodu.

Postoji opasnost da bi patke i ribe koje žive u rijeci mogle biti izložene štetnom djelovanju ovih materija.

Za sada nije poznato odakle dolaze ove materije niti ko je odgovoran za njihovo ispuštanje. Takođe, nema zvaničnih informacija o tome o kojoj supstanci je riječ i kakve bi posljedice mogla imati po životnu sredinu.

(Avaz)